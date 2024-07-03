影／大人瘋買玩具！「卡通經濟」在泰國崛起 賺進超過177億元
在購物商場隨處可見的公仔、扭蛋機和卡通人物周邊，正在泰國以前所未有的速度崛起，而這項軟實力也為泰國賺進大筆鈔票。根據市場數據顯示，今年泰國的玩具產業可望獲利超過200億泰銖（約新台幣177億元）。
國際中心賴正琳／綜合報導
《美聯社》報導，具有卡通風格的公仔越來越受到大眾歡迎，甚至因為疫情的關係而讓產業獲利翻倍。泰國商業發展部長奧拉蒙·蘇普塔維圖姆（Auramon Supthaveethum）在上週三（26日）表示，小型企業是該行業最大的群體，共有1,024家公司，凸顯了中小企業的成長潛力。在這1,024家企業中，有855家是賣家、238家是製造商。
2023年泰國的公仔利潤便達到驚人的190億泰銖（約新台幣168億元），刷新歷史紀錄，也讓泰國政府正視「軟實力」的重要性，原本被視為次文化經濟的公仔，正逐漸變成主流。
奧拉蒙說：「我們可以看到泰國和國外的玩具市場都很活躍。我想這可歸因於童心未泯的大人越來越多，他們將自己的一部份收入都拿來買公仔，來滿足兒時的願望，並且純粹樂於收藏。」當千禧世代的年輕人逐漸長大，並且積蓄日漸增多，公仔經濟也因此更蓬勃發展。