基隆轉運站開幕！林右昌酸「沒被邀請」 謝國樑曝原因
基隆城際轉運站於今（1）日正式啟用，不過民進黨祕書長、基隆市前市長林右昌前一天卻在臉書發文表示，自己沒有受邀基隆轉運站啟用記者會，但仍持續祝福運作圓滿順暢。對此，基隆市長謝國樑表示，由於林右昌目前是黨職身分，市府僅邀請交通相關單位與會。
政治中心／綜合報導
林右昌6月30日在臉書發文，基隆城際轉運站終於要在1日啟用了，「還記得，為了改造基隆火車站週邊地區，我與前市府團隊花了多少精神力氣，日日夜夜一步步，完成了一件又一件不可能的任務！」而在他卸任前，基隆城際轉運站工程進度終於已經達到99.7%，但很可惜最後趕不及在他手上完工啟用；他也表示，謝國樑並未邀請他參加城際轉運站的啟用典禮，因此他不會出現在現場，但他認為，基隆城際轉運站就像他的孩子，誠心誠意祝福轉運站未來能夠運作圓滿順暢，並且發光發熱成為城市新亮點。
對此，謝國樑1日出席城際轉運站啟用典禮受訪表示，考量林右昌目前是黨職身分，不那麼適合出席交通設施開幕，市府僅邀請交通相關單位與會。
基隆城際轉運站啟用典禮，出席的除基隆市府各局處單位及立法委員林沛祥外，交通相關單位包括了交通部公路局長陳文瑞、台北市區監理所所長江澍人、台北區監理所長黃鈴婷、基隆港務分公司總經理高傳凱等人。