任內完成99.7%！基隆城際轉運站開幕未受邀 林右昌發聲了
基隆城際轉運站今（1）日舉行啟用儀式，而前市長林右昌過去從無到有任內完成99.7%，卻未受邀出席典禮，對此林右昌細數過去8年自己與市府團隊花費多少經歷，完成一件又一件不可能的任務，對於啟用典禮心中充滿喜悅，雖未受邀但轉運站就像自己的孩子一般，誠心誠意祝福未來能夠運作圓滿順暢，並且發光發熱成為城市新亮點，「基隆加油，您我永遠都是驕傲光榮的基隆人！」
記者陳威叡／台北報導
對於基隆城際轉運站正式啟用，林右昌回憶過去，還記得為了改造基隆火車站週邊地區，自己與前市府團隊花了多少精神力氣，日日夜夜一步步，完成了一件又一件不可能的任務，在短短8年內完成了，包括火車站南站大頂棚、南站廣場與公車候車站；中山一、二路的拆遷與拓寬工程；拆除中山路橋引道與國光客運舊站；新建國光客運臨時站；忠一路貫通連結中山一路；拆除火車站前圓環與舊公車站；改造舊公車站；改造雕花月台與北號誌樓週邊環境；拆除火車站前人行天橋；整建忠一路與城隍廟側人行道與候車站；新建國門廣場；舉辦城市博覽會。
林右昌表示，在2020年4月20日，自己在大頂棚第一根鋼柱立柱儀式上，許願並簽下8個字「基地昌隆、基礎永固！」當時工程進度約19%左右，離完工還有好長一大段距離，還需要很多努力。
而2022年12月25日，在自己卸任前，基隆城際轉運站工程進度終於已經達到99.7%，但還是很可惜，最後趕不及在他手上完工啟用，對於啟用典禮，心中仍充滿喜悅。
林右昌說，雖然市長謝國樑沒有邀請他出席，但基隆城際轉運站就像自己的孩子一般，誠心誠意祝福基隆城際轉運站未來能夠運作圓滿順暢，並且發光發熱成為城市新亮點，「基隆加油，您我永遠都是驕傲光榮的基隆人！」