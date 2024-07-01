舊款電源線、行動電源別丟！磁吸款舊換新對折價　三合一折千元

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此外，和其他品牌共推活動，7月31日前至全台德誼消費即送小白單優惠券，享ColdStone冰淇淋買1送1、肯德基漢堡神券和炸雞神券專屬優惠。憑ColdStone LINE優惠券，至德誼享Marshall stanmore III 藍牙喇叭買大送小；持肯德基小白單至德誼購指定配件滿1000折200。
🟡亞果元素 舊換新折價
除了蘋果經銷商，配件商也搶搭暑假商機，亞果元素結合線上與實體共近170個銷售據點，推出「2024舊換新」，7月1日起，限時一個月，首度將「磁吸」三大夯品，納入舊換新活動，透過不限廠牌之舊充電器/盤，可換購亞果元素 「Mag 3 折疊式三合一旅行磁吸充電座」， 原價2790元，舊換新享價格為1690元
不限廠牌之舊行動電源，可換購亞果元素「GRAVITY CS 支架式磁吸行動電源系列」，原價1790~1990元，舊換新價格為890～1090元。而不限廠牌之舊充電線，即可換購亞果元素 CASA MS USB-C 對 USB-C 60W 磁吸充電線系列，原價559~590元，舊換新價格為290～350元。
活動地點：燦坤3C、德誼數位、[i]Store、法雅客、創Q-Space、友均選物、欣亞數位、ADAM elements 亞果元素官網商城及直營門市等指定門市。也可以透過亞果元素官方 Line 帳號 (https://lin.ee/0vJVttn) 留言並郵寄舊品，經工作人員確認後即會發送優惠序號，可於活動期間內於亞果元素線上商城換購。