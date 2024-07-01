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舊款電源線、行動電源別丟！磁吸款舊換新對折價　三合一折千元

▲亞果元素在7月推出「2024舊換新」，用舊款電源線、行動電源等可享換購價，最低可享對折起優惠。（圖／官方提供）
▲亞果元素在7月推出「2024舊換新」，用舊款電源線、行動電源等可享換購價，最低可享對折起優惠。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

放暑假了！蘋果經銷商也開始祭出各式優惠來搶攻學生商機。德誼數位慶祝20週年，推出Apple系列精選優惠，即日起至8月31日止，有iPad Pro M4申辦門號最高省2.2萬、iPad Air全系列舊換新再加碼回饋10%。另外，配件商亞果元素從今天起，為期一整個月起舉辦「舊換新」不限廠牌之舊充電器，換購折疊式三合一旅行磁吸充電座，可以折千元。

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德誼數位全台門市將於今（1）日起至7月31日，全台門市推MacBook全系列搭購指定保險享好禮二選一，送「電腦配件套組」含螢幕保護貼、鍵盤保護膜、品牌電腦包、多功能轉接器或電腦97折優惠；iPad 9或iPad 10 加購指定保險，免費送PC-cillin趨勢防駭軟體；iPad Pro M4搭指定門號方案最高省2.2萬；此外，iPad Air全系列舊換新再加碼10%回收金；選購iPhone 15 Pro或iPhone 15 Pro Max送雙重防護組。

此外，和其他品牌共推活動，7月31日前至全台德誼消費即送小白單優惠券，享ColdStone冰淇淋買1送1、肯德基漢堡神券和炸雞神券專屬優惠。憑ColdStone LINE優惠券，至德誼享Marshall stanmore III 藍牙喇叭買大送小；持肯德基小白單至德誼購指定配件滿1000折200。

▲在德誼數位購買iPad 指定機型，舊換新可再加碼10%回饋。（圖／官方提供）
▲在德誼數位購買iPad 指定機型，舊換新可再加碼10%回饋。（圖／官方提供）
🟡亞果元素 舊換新折價

除了蘋果經銷商，配件商也搶搭暑假商機，亞果元素結合線上與實體共近170個銷售據點，推出「2024舊換新」，7月1日起，限時一個月，首度將「磁吸」三大夯品，納入舊換新活動，透過不限廠牌之舊充電器/盤，可換購亞果元素 「Mag 3 折疊式三合一旅行磁吸充電座」， 原價2790元，舊換新享價格為1690元

不限廠牌之舊行動電源，可換購亞果元素「GRAVITY CS 支架式磁吸行動電源系列」，原價1790~1990元，舊換新價格為890～1090元。而不限廠牌之舊充電線，即可換購亞果元素 CASA MS USB-C 對 USB-C 60W 磁吸充電線系列，原價559~590元，舊換新價格為290～350元。

活動地點：燦坤3C、德誼數位、[i]Store、法雅客、創Q-Space、友均選物、欣亞數位、ADAM elements 亞果元素官網商城及直營門市等指定門市。也可以透過亞果元素官方 Line 帳號 (https://lin.ee/0vJVttn) 留言並郵寄舊品，經工作人員確認後即會發送優惠序號，可於活動期間內於亞果元素線上商城換購。

▲亞果元素7月舊換新活動，首度有 Mag 3 折疊式三合一旅行磁吸充電座，可折疊收納縮小體積。（圖／官方提供）
▲亞果元素7月舊換新活動，首度有 Mag 3 折疊式三合一旅行磁吸充電座，可折疊收納縮小體積。（圖／官方提供）

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