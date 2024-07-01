南港車站燒肉店飲料吸到蟑螂！客傻眼「還嚼爛了」　牛角發聲致歉

hololive聯名六福水樂園！鯊皇穿上泳裝超可愛　園區播放限定語音

▲hololive production x 六福水樂園聯名活動日前正式公布售票資訊，9位成員都換上特殊泳裝造型。（圖／X @ou_en_event）
▲hololive production x 六福水樂園聯名活動日前正式公布售票資訊，9位成員都換上特殊泳裝造型。（圖／X @ou_en_event）

記者潘毅／綜合報導

「油」樂園來了！hololive production x 六福水樂園聯名活動日前正式公布售票資訊，台灣主辦方OU-EN EVENT今（1）日再度公布園內設施將有成員們的相關佈置，以及只有在現場才聽得到的限定語音，情報曝光也讓大批齁粉更加期待。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲六福水樂園各項設施，將與hololive成員進行聯名。（圖／X @ou_en_event）
▲六福水樂園各項設施，將與hololive成員進行聯名。（圖／X @ou_en_event）
本次hololive production與六福水樂園聯名活動，一共有九位成員將在六福水樂園中現身，包含JP 組的百鬼綾目、寶鐘瑪琳、桃鈴音音，ID 的 Moona 、Kobo ，EN組的Gura、 Ina'nis以及FuwaMoco雙子組，9位成員都換成泳裝型態，在六福水樂園中現身，與粉絲一同度過炎熱夏日。

▲本次活動JP組三人。（圖／X @ou_en_event）
▲本次活動JP組三人。（圖／X @ou_en_event）
OU-EN EVENT今（1）日也公布，六福水樂園裡面除了成員的聯名設施、餐點以及聯名商品之外，現場還會播放獨家限定語音，在玩設施的同時還能聽到自己喜歡的成為說話，不過官方也提醒，「語音為現場活動限定，請勿錄音及外流」

▲hololive成員將在六福水樂園中現身，與粉絲一同度過炎熱夏日。（圖／X @ou_en_event）
▲hololive成員將在六福水樂園中現身，與粉絲一同度過炎熱夏日。（圖／X @ou_en_event）
本次hololive production x 六福水樂園活動套票，也將在7月5號中午12點之後全面開放購買，除了聯名門票之外，還附有成員隨機閃卡、透扇等周邊，豪華套票更有防水束口袋、毛巾以及水壺等精緻周邊，後續還有限定商品、特製餐點的情報，官方也將陸續公布。

▲hololive production x 六福水樂園聯名活動套票即將於7月5日開始販售。（圖／X @ou_en_event）
▲hololive production x 六福水樂園聯名活動套票即將於7月5日開始販售。（圖／X @ou_en_event）
hololive production x 六福水樂園聯名活動

活動日期：8/7（三）～9/8（日）*開園時間以六福村公告為主
活動地點：六福水樂園 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號

hololive Meet嗨翻！鯊皇再臨台北　Kobo全中文唱「母親節神曲」

《鬼滅之刃無限城篇》確定製作！採「劇場版三部曲」形式燃燒經費

NIJISANJI EN台灣快閃聯名咖啡廳8月開幕！周邊、特製餐點搶先看

Steam夏季特賣開跑！遊戲不到1折：《巫師3》86元、塔防遊戲24元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選