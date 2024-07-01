hololive聯名六福水樂園！鯊皇穿上泳裝超可愛 園區播放限定語音
「油」樂園來了！hololive production x 六福水樂園聯名活動日前正式公布售票資訊，台灣主辦方OU-EN EVENT今（1）日再度公布園內設施將有成員們的相關佈置，以及只有在現場才聽得到的限定語音，情報曝光也讓大批齁粉更加期待。
記者潘毅／綜合報導
本次hololive production與六福水樂園聯名活動，一共有九位成員將在六福水樂園中現身，包含JP 組的百鬼綾目、寶鐘瑪琳、桃鈴音音，ID 的 Moona 、Kobo ，EN組的Gura、 Ina'nis以及FuwaMoco雙子組，9位成員都換成泳裝型態，在六福水樂園中現身，與粉絲一同度過炎熱夏日。
OU-EN EVENT今（1）日也公布，六福水樂園裡面除了成員的聯名設施、餐點以及聯名商品之外，現場還會播放獨家限定語音，在玩設施的同時還能聽到自己喜歡的成為說話，不過官方也提醒，「語音為現場活動限定，請勿錄音及外流」。
本次hololive production x 六福水樂園活動套票，也將在7月5號中午12點之後全面開放購買，除了聯名門票之外，還附有成員隨機閃卡、透扇等周邊，豪華套票更有防水束口袋、毛巾以及水壺等精緻周邊，後續還有限定商品、特製餐點的情報，官方也將陸續公布。
hololive production x 六福水樂園聯名活動
活動日期：8/7（三）～9/8（日）*開園時間以六福村公告為主
活動地點：六福水樂園 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號