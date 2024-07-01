中市大坑觀音亭景觀平台開工　提供山友安全休憩

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盧秀燕表示，她擔任立委期間幾乎每年都會至大坑辦活動，此為山友們很重要的休息中繼站。大坑登山步道連支線共14條，去年統計登山人數是326萬人次，觀音亭從1994年至今已經30年，當年建築工法較脆弱，為打造優質場域，步道環境也持續在優化，市府更編列預算新建觀音亭景觀休憩平台。
盧秀燕指出，大坑登山步道是中部地區最受歡迎的步道區，觀音亭休憩平台重建完成後，對於促進大坑地區的觀光產業經濟的發展大有幫助。感謝大坑地區在地議員的支持，為了呈現更好的環境，在整修新建期間，若造成不便，要請山友、民眾們多包含。另這幾年全球暖化更加嚴重，她也特別指示建設局，要再大量增加遮陽避雨的休憩平台，盼民眾共同維護環境。
建設局表示，北屯區大坑觀音亭景觀休憩平台透過構築主要空間意象，增加基地自明性並延續原有空間機能，將實體環境結合虛象的行為模式萃取縫合自然於人文的界面，打造為大坑風景區地標。整體規劃設計融入友善通用概念設計，讓所有人都可進入使用，不論行動不便孩童及長者均可享受平台及周邊綠地，通行不被階梯、高台等所限制使用，人與人間的互動更舒適愜意。
建設局說，觀音亭景觀平台闢建面積約0.29公頃，整體工程費約為3769萬元，預計明年上半年完工，休憩平台內部動線將以人為本規劃友善的步道，提供安全、無障礙、舒適、便利、連續且可及的連結系統，除綠地廣場及環狀步道等硬體設施外，更以複層式手法強化植栽多樣性，形塑公園廣場綠地環境景觀、提昇優質服務品質。