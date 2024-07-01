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謝京穎狂吃有孕了？劇中使壞遭報應　製作人笑：回家找張書偉秀秀

▲謝京穎在劇中使壞被酸民攻擊，笑說只能靠吃舒壓，製作人王珮華要張書偉多「秀秀」老婆。（圖／民視提供）
▲謝京穎在劇中使壞被酸民攻擊，笑說只能靠吃舒壓，製作人王珮華要張書偉多「秀秀」老婆。（圖／民視提供）

記者李欣容／台北報導

謝京穎在民視八點檔《愛的榮耀》中飾演心機女安琪，之前費盡心機想靠孩子上位，卻不小心跌落樓梯流產，還被鳥屎攻擊，上山下海受報應，謝京穎表示最近角色太瘋狂，又是一連串「踢到鐵板」的戲，面對酸民攻擊，謝京穎說只能靠吃美食撫慰心靈，一次還能吃3個便當，不知道的人還以為她真的懷孕了，製作人王珮華就說，要她回家找老公張書偉「秀秀」。

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謝京穎表示近期的安琪，就是一連串的報應，而且編劇實現觀眾的願望，讓她被鳥屎攻擊，儘管在演出安琪飽受批評，甚至許多不理性的網友還找碴問，摔下樓梯的戲為什麼要用替身，希望她真的受傷，謝京穎不往心裡去，認為這就是演戲，她也不是武行，不過她也透露要有健康的心靈才可以演反派，不然真的會生病。她也找出舒壓方法，就是吃好吃的，尤其觀眾天天叫她「領便當」，她真的每天都乖乖去領便當，一次還能吃3個。

上週劇情中，謝京穎飾演的安琪自作孽摔下樓流產，製作人王珮華表示最近劇情大突破，加上謝京穎這次掌握反派的節奏剛剛好，演技突飛猛進，應該是有幸福愛情的滋潤，不過也心疼她剛當人妻，就要在劇中被折磨，還請老公張書偉多秀秀她，王珮華透露接下來的劇情還有大轉變，會有新人物帶給觀眾。

▲謝京穎在劇中使壞，製作人王珮華誇她演技進步很多。（圖／民視提供）
▲謝京穎在劇中使壞，製作人王珮華誇她演技進步很多。（圖／民視提供）

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