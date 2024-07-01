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無人拉麵店公審客人挨轟！闆娘「2個月卡6官司」　同業吐經營心酸

▲台中一間無人拉麵店近日因公審客人引起爭議，老闆娘遭指控會隨時透過監視器盯著客人吃飯，還屢次將顧客「無碼」發到IG公審。（圖／翻攝自當事店家IG）
▲台中一間無人拉麵店近日因公審客人引起爭議，老闆娘遭指控會隨時透過監視器盯著客人吃飯，還屢次將顧客「無碼」發到IG公審。（圖／翻攝自當事店家IG）

記者賴禹妡／綜合報導

台中一間無人拉麵店近日因公審客人引起爭議，老闆娘遭指控會隨時透過監視器盯著客人吃飯，還屢次將顧客「無碼」發到IG公審，爆發大量輿論撻伐。對此，老闆娘受訪時再度開嗆不遵守店規的客人，也透露自己開業2個月身背6件官司，分別被告3案、提告3案，目前不考慮收店，只希望把店做到最好。

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一名網友近日在Dcard發文表示，她6月29日前往台中一間無人拉麵店用餐，雖然餐點好吃且環境維持地相當乾淨，但在網路上卻有大量負評，其中最爭議的一點，就是老闆娘會隨時透過監視器盯著客人吃飯，且將倒廚餘的顧客公開在店家IG頁面，甚至屢次直接槓上留負評的網友。

不只如此，店家IG其中一篇公審貼文，還寫下「不是不敢發，是很久沒遇到奇葩了，浪費食材費用一人100，請帶200元來和解下架貼文，所有和解費都將用於愛心待用餐。」做法引來部分網友怒轟「這種經營方式看了好不舒服，有些明明沒有剩下多少拿去倒廚餘也要公審。」

▲台中無人拉麵店公審顧客（圖／翻攝自當事店家IG）
▲無人拉麵店老闆娘隨時透過監視器盯著客人吃飯，且將倒廚餘的顧客公開在店家IG頁面，甚至屢次直接槓上留負評的網友。（圖／翻攝自當事店家IG）
而根據《ETtoday新聞雲》報導，老闆娘受訪時直言，店內外都有貼標語，多數客人都很守規矩，且與店家互動良好，但卻有少數人違反店規，還有人辯稱自己第一次來，讓她忍不住開嗆「所以呢？就要容忍你的所有壞習慣？我又不是你媽媽，沒有辦法認同可以不消費。」

老闆娘透露，開店至今約2個月，目前身上有6件官司，分別被告3案、提告3案。她表示被吿3件是遭客人提告公然侮辱，但自己沒有罵對方，連警察都做不下去筆錄；另外3件則由她提告，分別是客人用餐不付錢提告詐欺、拿碗沒付錢提告竊盜、將鋁箔碗放入微波爐提告公共危險罪，而她目前不考慮收起店面，只希望能將店做到最好。

另外，一名在全台擁有5間無人拉麵店的同業陳先生指出，這門生意經營不容易，除了要擔心食物被浪費，還要防偷竊行為，他就曾遇過一個月被偷20幾包麵，只能不斷勸說、教育消費者。但他也認為該名老闆娘的態度太硬直，公審顧客行為確實不妥。

▲台中無人拉麵店公審顧客（圖／翻攝自當事店家IG）
▲台中一間無人拉麵店公審顧客挨轟，老闆娘透過IG回應，強調無法認同店規的人可以不要來光顧。（圖／翻攝自當事店家IG）

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