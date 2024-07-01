無人拉麵店公審客人挨轟！闆娘「2個月卡6官司」　同業吐經營心酸

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不只如此，店家IG其中一篇公審貼文，還寫下「不是不敢發，是很久沒遇到奇葩了，浪費食材費用一人100，請帶200元來和解下架貼文，所有和解費都將用於愛心待用餐。」做法引來部分網友怒轟「這種經營方式看了好不舒服，有些明明沒有剩下多少拿去倒廚餘也要公審。」
而根據《ETtoday新聞雲》報導，老闆娘受訪時直言，店內外都有貼標語，多數客人都很守規矩，且與店家互動良好，但卻有少數人違反店規，還有人辯稱自己第一次來，讓她忍不住開嗆「所以呢？就要容忍你的所有壞習慣？我又不是你媽媽，沒有辦法認同可以不消費。」
老闆娘透露，開店至今約2個月，目前身上有6件官司，分別被告3案、提告3案。她表示被吿3件是遭客人提告公然侮辱，但自己沒有罵對方，連警察都做不下去筆錄；另外3件則由她提告，分別是客人用餐不付錢提告詐欺、拿碗沒付錢提告竊盜、將鋁箔碗放入微波爐提告公共危險罪，而她目前不考慮收起店面，只希望能將店做到最好。
另外，一名在全台擁有5間無人拉麵店的同業陳先生指出，這門生意經營不容易，除了要擔心食物被浪費，還要防偷竊行為，他就曾遇過一個月被偷20幾包麵，只能不斷勸說、教育消費者。但他也認為該名老闆娘的態度太硬直，公審顧客行為確實不妥。