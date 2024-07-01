瓊斯盃／圖齊接手中華藍總教練！公布兩大目標　備戰亞洲盃資格賽

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這次出賽隊伍，除中華男、女籃各派藍、白兩隊外，女子組邀請日本隊、馬來西亞隊、菲律賓隊及泰國隊；男子組邀請日本隊、菲律賓隊、馬來西亞隊、阿聯隊、澳洲隊、烏克蘭隊及美國隊，女子組共6隊循環，男子組共9隊循環。
邁入第43屆的瓊斯盃籃球賽，總教練由圖齊領軍，光是來自CBA聯賽的球員就有劉錚、陳盈駿、林庭謙、馬建豪，另外還有極有可能成為中華隊新歸化球員的吉爾貝克，戰力相當堅強。
接手中華藍 圖齊公布兩大目標
圖齊今天在記者會上受訪時表示，「很高興中華籃協邀請我來擔任教練，我們有兩個目標，第一個是利用這次瓊斯盃國際賽為下一個階段國際賽FIBA亞洲盃資格賽做好準備；第二當然是榮耀瓊斯盃賽事，因為這是非常有聲望的賽事，今年已經即將邁入43年。」
至於在策略和戰術方面，圖齊講解說：「進攻方面，由於球隊比較矮小，所以要利用速度、快節奏打法成為我們的優勢，防守方面我們會有很多不同的策略，以此來因應。」另外他也透露自己選擇球員的標準，基本上選擇聰明的、有豐富籃球智商的球員，「除了這些特質之外，當然你必須要有熱忱，如果你有這樣的心態。」
今年女子組2F的普通票（自由入座）為200元，1F的特區票（對號座）為400元，而1F場邊席（對號座）為600元；而男子組2F的普通票為400元，1F特區票為800元，1F場邊席為1200元。