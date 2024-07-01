台南大學生拿韓團NMIXX專輯磨下體！五大唱片怒了：7天沒道歉就告
真的太脫序！近期有一位台南男大生在唱片行裡，拿起韓國女團NMIXX專輯，朝自己的下體狂磨，還請同行友人拍片紀錄，將影片放上網路，引爆台、韓兩地粉絲怒火。對此，受害的五大唱片也發出聲明，要求這位男大生在7天內道歉，否則將進行提告。
記者潘毅／綜合報導
「真的是噁男！」近期在網路上，一段男大生在唱片行內惡搞的影片瘋傳，只見影片中的男子，突然拿起唱片行架上韓國女團NMIXX的專輯，隨後就朝自己的下體狂磨，做出不雅舉動，磨完後還親了一口，行徑相當荒唐，影片還被其他粉絲錄下當證據，甚至連國外粉絲看完都相當憤怒。
受害的五大唱片，今（1）日也發出聲明：「日前有某位男大學生於台南門市現場拿NMIXX CD做出非常不雅之行為，本公司在此呼籲請當事者主動聯繫本公司，並且公開道歉！若於7日內沒有主動聯繫本公司，本公司將進行提告！」
許多粉絲也力挺表示，「建議直接提告，維護貴公司商譽以及韓粉圈形象！」「以後買專輯要自備酒精，好噁」、「紅回韓國了，真的好丟臉哦」、「不要害台灣粉絲名譽受損好不好。」
事實上，NMIXX是韓國「JYP娛樂」所推出的超人氣女團，也就是TWICE以及ITZY的師妹團。原本成員一共有7人，然而在2022年12月，成員Jinni因個人因素退出團體並終止專屬合約，至今NMIXX是以六人形態進行活動，過去推出許多膾炙人口的歌曲包括〈Love Me Like This〉、〈DICE〉、〈O.O〉等等，最近消息指出，預計夏日有望回歸舞台。