中國「山寨周杰倫」巡演突喊卡！一場票價飆2.5萬　真倫粉全怒了

28歲男偶像肺癌末期「擴散到腦膜」！病況曝光：痛到想結束一切

▲蔣智豪罹患肺癌晚期，嘆「頭痛到想結束一切」，希望大家可以幫他度過難關。（圖／蔣智豪微博）
▲蔣智豪罹患肺癌晚期，嘆「頭痛到想結束一切」，希望大家可以幫他度過難關。（圖／蔣智豪微博）

記者朱祖儀／綜合報導

28歲大陸男偶像蔣智豪先前參加選秀節目《青春有你3》打開知名度，憑藉帥氣外型吸引到大票粉絲。不過他去年發現自己罹患肺癌末期，且近來病情惡化，癌細胞擴散到腦膜，情況很危險，經常頭痛到想要結束一切，不論身心靈還是經濟上都已在崩潰邊緣，但他不想承認這就是自己的結局，希望大家可以幫助他一起度過難關。許多粉絲看了都相當不捨，表示「加油！一定要快點好起來！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣智豪昨（30）日晚間在微博分享病況，表示目前很不樂觀，癌細胞已經轉移到腦膜，到了很危險的地步，「腦膜轉移一再復發加重，腦實質腫瘤也變成了多發…經常頭痛到想要結束一切，行動能力也在慢慢變差」，無論是經濟上還是心理上，都已經到了難以承受的地步，他對於後續治療也再次陷入迷茫。

蔣智豪表示，這段時間一直忍著不去做檢查，「因為在心裡一直幻想，自己會再出現在我應該有的生活，一直都不想承認這是自己的結局」，且看到這美好的世界、身邊美好的一切，真的不想那麼輕易去放棄，因此他向眾人喊話，希望大家可以幫幫忙，讓他努力戰勝病魔，「希望大家能借我力量，和我並肩作戰最後一戰了」。他也附上自己躺在病床上做治療的照片，及最新的檢查結果，同時募款30萬元人民幣（約新台幣134萬元），截稿前已募得22萬2557元人民幣（約新台幣99萬）。

▲蔣智豪罹患肺癌晚期，嘆「頭痛到想結束一切」，希望大家可以幫他度過難關。（圖／蔣智豪微博）
▲蔣智豪的癌細胞擴散到腦膜，希望大家可以幫他度過難關。（圖／蔣智豪微博）
許多粉絲看了都很不捨，表示「希望大家再給小豪一次機會…他真的是個很好很善良的小孩」、「看到是《青春有你3》的選手真的淚目了，以前都是勇敢追夢的少年啊，一定加油」、「今天是我生日，那我許願你一定會好起來哦」、「曾經我的媽媽也跟你一樣，加油」、「加油啊！為你祈禱要挺過這次難關」、「回想曾經在《青春有你3》舞台上的你，現在特別感慨，希望一切都會好起來的！祝你早日康復」。

事實上，蔣智豪去年才在微博透露，比賽結束後消失了一段時間，是因為他一直在和病魔戰鬥，「這個病讓我最愛的媽媽在6年前離開了我，沒想到這麼快到我自己身上了，肺癌晚期這4個字是我消失的原因」，且他明明不抽菸，沒想到還是罹患肺癌，一度有想不開的念頭，所幸有家人和好友的陪伴，才有勇氣面對剩下的時間。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

蘇打綠阿龔遭控拿醫美診斷書請假？金曲放鳥生物股長團練真相曝光

中國「山寨周杰倫」巡演突喊卡！一場票價飆2.5萬　真倫粉全怒了

忠孝東路驚見「野生動力火車」！近4千人見捕捉者笑翻：走9遍了嗎

金曲歌王施文彬憶父親遇空難離世！起飛5分鐘墜毀　心酸內幕曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載