28歲男偶像肺癌末期「擴散到腦膜」！病況曝光：痛到想結束一切

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蔣智豪表示，這段時間一直忍著不去做檢查，「因為在心裡一直幻想，自己會再出現在我應該有的生活，一直都不想承認這是自己的結局」，且看到這美好的世界、身邊美好的一切，真的不想那麼輕易去放棄，因此他向眾人喊話，希望大家可以幫幫忙，讓他努力戰勝病魔，「希望大家能借我力量，和我並肩作戰最後一戰了」。他也附上自己躺在病床上做治療的照片，及最新的檢查結果，同時募款30萬元人民幣（約新台幣134萬元），截稿前已募得22萬2557元人民幣（約新台幣99萬）。
許多粉絲看了都很不捨，表示「希望大家再給小豪一次機會…他真的是個很好很善良的小孩」、「看到是《青春有你3》的選手真的淚目了，以前都是勇敢追夢的少年啊，一定加油」、「今天是我生日，那我許願你一定會好起來哦」、「曾經我的媽媽也跟你一樣，加油」、「加油啊！為你祈禱要挺過這次難關」、「回想曾經在《青春有你3》舞台上的你，現在特別感慨，希望一切都會好起來的！祝你早日康復」。
事實上，蔣智豪去年才在微博透露，比賽結束後消失了一段時間，是因為他一直在和病魔戰鬥，「這個病讓我最愛的媽媽在6年前離開了我，沒想到這麼快到我自己身上了，肺癌晚期這4個字是我消失的原因」，且他明明不抽菸，沒想到還是罹患肺癌，一度有想不開的念頭，所幸有家人和好友的陪伴，才有勇氣面對剩下的時間。
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