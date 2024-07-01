視察新台17線、廣昌滯洪池　林欽榮：提升聯外交通暨防洪

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至於，濱海聯外道路(又稱新台17線)計畫全段北起橋頭區典昌路，南至左營區南門圓環，全長約7.3公里，以德民路為界分南北二段辦理開闢，北段工程(典昌路至德民路)已於111年6月通車，南段第一期（德民路至中海路），於去年112年10月2日開工，截至6月底，預定進度8.99%，實際進度10.75%，超前1.76%。
後續南段第二期及第三期工程（中海路至南門圓環）配合見城計畫南門景觀再造改善路型及舒適人行空間，預計113年陸續發包，全線預計於115年底全線通車。全段完成開闢預期可縮短橋頭至左營2.6公里(約26%車行距離)及減少15分鐘(約30%行車時間)，紓解原台17線30~50%交通量。
此次開闢德民路至中海路段工程，爭取內政部國土署及經濟水利署經費補助，包含道路及屬設施工程(5.91億)、中海路雨水下水道(0.46億)及廣昌排水改工程(2.73億) ，合計約計9.1億元，併同辦理廣昌大排整治(調整廣昌排水線型及斷面)，並增設親水遊憩空間，除強化區域排水效能，也為市民提供優質休閒場域。
水利局也向水利署爭取9,000萬元，辦理「楠梓區廣昌排水滯洪池治理工程」，前於111年9月27日開工，目前滯洪池入流工、出流工、池區工程皆已完成，整體工程進度已達98%，預期7月底完工，後續可提供7.3萬噸滯洪量，保護在地2.2萬居民安全。
林欽榮也叮囑水利局及新工處施工團隊，因應汛期來臨，各團隊務必於防汛期間完成防汛整備，並應妥善規劃應急方案，水利局必要時提早發揮廣昌滯洪池滯洪功能，確保民眾安全。