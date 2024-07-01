Yuri沒工作鬧翻樂天？曾經突然「被離隊」遭粉絲開譙 無奈吐真相
樂天桃猿啦啦隊人氣成員Yuri（陳怡叡）外型亮麗，被封為「地表最正啦啦隊」，26日直播時表示，轉隊後第一次整個月都沒球團工作，她鬆口想離隊：「我已經找不到任何繼續留下來的理由。」不少粉絲驚訝，她也說自己非常失望且生氣，事實上，她在2017年曾待過統一獅，但因為工作分身乏術缺席拍攝，球隊告知可能要請她離隊，且突然就發布消息，讓她被粉絲誤解，獨自承擔罵聲。
記者李欣容／台北報導
Yuri之前曾待過統一獅，後來才到樂天桃猿，Yuri曾在節目上分享這段經歷，當時她還有拍戲的工作，剛好那天是殺青戲，卡到球團的MV拍攝，球隊跟她說，「不能到場的話，可能就要離隊。」Yuri無奈說，「那時候也沒辦法，就離開了，但球隊公布消息的時候我在韓國，我不知道球隊發布消息了，深夜回飯店，網路一打開訊息爆炸！球迷就罵我怎麼一聲不響就離開，球隊發完聲明我也都沒回應。」離開後，直到隔年球季開始，她才被找到樂天桃猿。
Yuri轉戰樂天桃猿後，人氣一直都不錯，不過她26日直播坦言很失望，沒有球團工作，會連帶影響其他機會，針對Yuri（陳怡叡）所說的沒工作一事，經紀人回應《NOWnews今日新聞》，「我們都有積極地安排，但因為檔期無法配合。」她在直播時也直接問網友「哪些球隊能棒籃雙棲」，更在IG寫下，「如果彼此都在用心，不會走散...不管是什麼原因導致，細節無需多作解說，也不屬於任何人的問題，只是想表達，每個人在不同階段，都有權利為自己的未來做考量。」
Yuri除了啦啦隊工作外，也是許多綜藝節目新寵兒，包括《綜藝大熱門》、《飢餓遊戲》、《11點熱吵店》等，以及在夯劇《此時此刻》中飾演戀愛實境秀中的王碧娜受到討論，更參與過《全明星運動會4》，當時還因為她上場時總是會把衣服綁起來露出小蠻腰惹議，她也澄清綁衣服是為了不想影響發揮，對工作認真的態度有目共睹。