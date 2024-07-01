泰國勞工92％運用AI科技！逾八成受訪者：自行導入AI

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他認為泰國企業和企業應加快採用生成式人工智慧技術，包括讓員工做好實施培訓，因為AI能提高勞工業務方面的競爭力。他表示人工智慧讓渴望學習更多知識的泰國上班族有很好的渠道運用新技術，例如生成式AI；但是員工「自帶式AI」可能會導致公司錯失大規模策略性人工智慧使用的好處，並且可能將公司資料與數據暴露於危險之中。
近期的調查結果顯示，91%的泰國商界領袖認為他們的公司必須採用人工智慧才能保持競爭力，並顯著高於79%的全球平均水準。不過約有64％的公司領導人認為他們的組織管理層缺乏實施人工智慧的策略和願景。此外，許多領導者都在努力量化人工智慧的影響，以證明投資的合理性，這給企業帶來了挑戰。
只有28％的泰國高階管理權限使用者（power users）在工作中認識AI或知道AI科技發展的動向，這遠低於全球40％的平均；另外，也僅有22％的泰國高階管理權限使用者進行額外的人工智慧相關技能培訓，而全球這一比例為42%；而實務方面，也只有45%的泰國高階管理權限使用者定期地測試AI技術，遠低於全球68％的標準。
有趣的是，泰國有74％的泰國商界領袖表示不會聘用沒有具備AI使用技術的員工，這比例也遠高於全球的66％，甚至有超過9成的領導人透露更喜歡擁有人工智慧技能的員工，而不是經驗更豐富的員工。然而每個員工自行運用AI技術，遠不及管理階層定下AI規範來得節省時間、安全和避免資訊外流，而微軟建議管理階層應進行更多的AI技術課程，也是當前泰國商界所需要面臨的課題。