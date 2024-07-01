「騎時很美麗」遊台中　揪團探尋景點獲獎勵金

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觀旅局長陳美秀指出，台中向來以「山、海、屯、都」多元的旅遊面貌，吸引著國內外旅人的目光，不僅擁有完善且友善的自行車路網，每逢週末及假日，吸引大批遊客前來騎行，近年來更增設多項親子共遊設施，成為親子活動的最佳去處。此次獎勵方案鼓勵旅行業者送團來台中，開創台中特有的3天2夜自行車套裝遊程，吸引國內外旅客參與，並串聯觀光產業優惠帶動觀光經濟產值。
陳美秀提到，市府觀旅局規劃與國內各大旅行社合作，透過獎勵方案吸引國內外旅客一同探尋在地景點魅力，鼓勵業者以「台中自行車」為主軸設計遊程，包含騎乘台中自行車道並參訪至少1處台中特色景點，入住台中市合法旅宿2晚，每團可獲得1萬元的獎勵金。
此外，市府也將於9月陸續舉辦「2024台中自行車嘉年華」、「2024台中國際踩舞嘉年華」及2024亞洲唯一、台灣首度Red Bull Showrun F1賽車展演等各式精彩活動，歡迎大小朋友一起騎乘自行車暢遊台中，共同創造獨特的美好回憶。
觀旅局說，盼藉由此獎勵方案，吸引更多民眾來台中騎乘自行車，發掘台中的在地魅力，感受這座美麗城市的獨特風情。「探索台中之美」引客獎勵方案的詳細內容已公布於台中觀光旅遊網，以獲取更多旅遊及優惠資訊。