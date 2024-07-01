學校自殺自傷頻傳！《學生輔導法》仍無政院版　藍委下最後通牒

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國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，監察院111年的報告，就要求教育部盡速修訂《學生輔導法》，去年還是總統候選人的賴清德，要把校安納入治安工作的重要一環，全面強化學生輔導，推動社會安全網2.0。請問上任已經40天的賴清德總統，有沒有看到行政院擱置教育部送來的《學生輔導法》修正草案？
洪孟楷指出，行政院可以把釋憲案、覆議案用最快地速度送出，但對攸關學生權益、安全的《學生輔導法》，卻擱置在行政院內，到底理由是什麼？教育部長鄭英耀在教育文化委員會信誓旦旦說，6月27日行政院會會討論《學生輔導法》，屆時會送到立法院，跟朝野立委不同版本共同討論。結果不到一天，教育部長被打臉。
洪孟楷要求行政院，以最快速度將《學生輔導法》送到立法院，教育文化委員會修法的腳步也不會停止，同時，行政院也必須明白說明，到底為什麼《學生輔導法》沒有辦法出行政院？
柯志恩表示，立法院距離行政院只有6分半鐘路程，賴清德在競選期間也提出《學生輔導法》修法急迫性，但事實上《學生輔導法》在民進黨執政下，在行政院足足躺了一年四個月。在今年6月多次向行政院副院長鄭麗君和政務委員史哲，強調《學生輔導法》重要性。上週在教育文化委員會答詢中，教育部長鄭英耀斬釘截鐵表示，會把《學生輔導法》拿到行政院會討論；但到目前為止，還躺在行政院。
柯志恩很遺憾地指出，所有攸關學生的相關法案，都是在悲劇發生之後才受到政府的重視。民國99年桃園八德國中發生霸凌事件之後，《國民教育法》第10條才通過設置輔導老師。103年發生鄭捷殺人事件後，《學生輔導法》才立法通過三讀，規定在106年之後必須滾動式檢討一次。教育部在111年也提出檢討，也送出《學生輔導法》修法版本。結果，林萬億政委以各種因素，到目前為止仍躺在行政院。
柯志恩說，今年新政府上台，立法院教育文化委員會不斷督促教育部，要向行政院反映《學生輔導法》的急迫性，但行政院仍置若罔聞。根據數據統計顯示，青少年自殺人口比過去歷年逐步增加數倍，校園霸凌事件和輔導老師人數已達崩潰邊緣，輔導老師人力增加是目前最迫切的事情，《學生輔導法》為何遲遲出不了行政院？
柯志恩表示，既然院版《學生輔導法》一直出不來，本周四開始，教育文化委員會在本周四開始，會根據委員會審查節奏，展開逐條審查，並對《學生輔導法》沒有院版給予行政院最嚴厲譴責。