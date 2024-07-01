Google宣布投資永鑫能源！推動1GW太陽能建置案　背後商業策略曝

Google攜手貝萊德 投資台灣太陽能加速零碳目標
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此次的合作中，Google將為貝萊德氣候基礎設施投資事業體旗下的投資組合公司、台灣太陽能開發營運商永鑫能源 (NGP) 挹注資本投資，促進該公司在台灣落實的大規模太陽能建置案。
Google指出，亞太地區的許多國家由於土地限制、商業化風電和太陽能資源的稀缺，以及高昂建置成本，難以進一步增加無碳能源的供應量，在台灣，進口燃煤和天然氣等化石燃料就佔總發電量的近85%。為了克服這些困難，企業可以在擬定提升再生能源供給量的新策略，以及透過推廣新興技術、讓區域電力系統實現完全脫碳等方面扮演重要角色。
宣布投資永鑫能源 Google揭商業策略
經主管機關核准後，Google為永鑫能源所挹注的投資將成為該公司佈建1GW太陽能建置案的開發資本，促進這些專案的股權和債權融資。此外，Google也將透過購電合約（PPA）從這項建置案中採購高達 300MW (千瓩) 的太陽能、獲取台灣再生能源憑證（T-REC），以支援Google在台灣資料中心園區、Google Cloud雲端區域和辦公室營運的用電需求。
Google提到，透過此次合作案, 有望向Google在台灣的半導體供應商和製造商提供一部分的建置項目，幫助他們加速實現永續發展目標，同時降低Google的範疇3溫室氣體排放量。Google的範疇3足跡有很大一部分可追溯到為公司的供應商和用戶提供電力的電網，這也是為什麼廣泛的脫碳策略、以及此次宣布的這類合作案，是Google持續達成淨零目標的核心行動。
與此同時，Google持續在亞太區各地推動無碳能源目標，最近就在澳洲和日本宣布相關合作計畫，也同步和合作夥伴攜手支持加速電網脫碳的相關政策。此次與貝萊德和永鑫能源的合作計畫是Google脫碳計畫的一大重要里程碑，不過Google也坦言，公司在亞太區和全球仍有很長一段路要走。