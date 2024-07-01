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特企／2024《永續好日子》號召萬人到場響應

▲臺北市政府副市長林奕華（左四）聯合線上總經理官振萱（左五）陳永泰公益信託總幹事王景賢（右五）開幕儀式與合作單位來賓合影。（圖／品牌提供）
▲臺北市政府副市長林奕華（左四）聯合線上總經理官振萱（左五）陳永泰公益信託總幹事王景賢（右五）開幕儀式與合作單位來賓合影。（圖／品牌提供）

本報訊

聯合線上舉辦第一屆2024《永續好日子》，日前在松山文創園區2號、3號、4號倉庫鬧熱展開。揮別沉重的永續倡議方式，別開生面以生活主題策展、永續生態聚落、逆轉園遊會、永續演唱會4大亮點，以及沙龍舞台、多元市集、兒童劇場、手作DIY體驗、拳擊擂台、二手玩具遊樂區、氣墊城堡、集章扭蛋抽大獎……等好玩活動擄獲目光，用創意帶領社會朝SDGs目標邁進，開幕首日即吸引破萬人次共同響應，輕鬆無痛加入永續生活圈。

《永續好日子》為今年國內最大永續主題盛典，獲得各界響應，匯聚逾20大企業、近40家永續團體一起共襄盛舉。開幕當天邀集到重量級人物站台，包含本次合辦單位：陳永泰公益信託總幹事王景賢；政府及學校代表：臺北市副市長林奕華、臺北市青年局局長殷瑋、臺北市觀光傳播局局長王秋冬、台灣科技大學主任秘書呂政修、交通部觀光署北海岸及觀音山風景區秘書邱于庭；以及知名企業代表：家樂福文教基金會執行長蘇小真、蝦皮線上購物總監陳先倫、茶籽堂創辦人趙文豪、Global Mall環球購物中心資深副總石傳捷、台灣麒麟啤酒董事長中川亮、ViewSonic優派學院院長連裕仁、瑞康屋總經理蔡蕙玲、優你康光學副總經理廖顯陞、北歐生活選物吳伊函。

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聯合線上總經理官振萱表示，「我們想傳達的是永續也可以很好玩、很輕鬆！」不只如此，《永續好日子》現場規劃有多場寓教於樂放電行程，獲得大小朋友的熱烈回響，例如由家樂福X如果兒童劇團聯手獻映的《快樂雞蛋小偵探X雞蛋料理DIY》活動，講述一群可憐母雞從關籠飼養到被拯救的正向故事，透過行動劇把支持非籠飼雞蛋的觀念深植孩子心中。

大會還準備了集章闖關轉『扭蛋』遊戲，挑戰完成6關集章即可轉扭蛋一次，獎項包括iPhone 15、iPad 10、任天堂Switch主機、CHIMEI 奇美4K Google TV等豐富獎項，還有機會抽中台灣唯一取得碳足跡標章的床墊品牌眠豆腐雙人床墊，與集「省油、性能、舒適、科技、安全」於一身的全民旗艦車款「光陽省油冠軍車 KYMCO K1 LED」最大獎項，同時亦與恆隆行restyle2050循環經濟平台合作，共同倡議「不完美的商品，可循環的選擇」，為參與活動的民眾提供Dyson吸塵器、Corkcicle環保杯等多項restyle2050永續商品獎項，每天超過200份大小好禮，總價值超過25萬元。

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