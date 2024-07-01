特企／2024《永續好日子》號召萬人到場響應

《永續好日子》為今年國內最大永續主題盛典，獲得各界響應，匯聚逾20大企業、近40家永續團體一起共襄盛舉。開幕當天邀集到重量級人物站台，包含本次合辦單位：陳永泰公益信託總幹事王景賢；政府及學校代表：臺北市副市長林奕華、臺北市青年局局長殷瑋、臺北市觀光傳播局局長王秋冬、台灣科技大學主任秘書呂政修、交通部觀光署北海岸及觀音山風景區秘書邱于庭；以及知名企業代表：家樂福文教基金會執行長蘇小真、蝦皮線上購物總監陳先倫、茶籽堂創辦人趙文豪、Global Mall環球購物中心資深副總石傳捷、台灣麒麟啤酒董事長中川亮、ViewSonic優派學院院長連裕仁、瑞康屋總經理蔡蕙玲、優你康光學副總經理廖顯陞、北歐生活選物吳伊函。
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