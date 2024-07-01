清心福全x貓貓蟲咖波！50嵐珍奶一卡通　7月手搖飲料新品一次整理

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手搖飲料清心福全推出全新聯名啦！攜手超人氣貓貓蟲咖波打造16款聯名週邊，包括9款咖波聯名造型紙杯、1款潛水布材質保冰溫提袋、1款帆布雙面刺繡提袋、及5款超萌刺繡別針，7月18日起到店購買手搖飲料就能拿到聯名杯，消費任一飲品即可加價購買週邊。
7月全新開喝草莓、與台灣在地紅心芭樂5款新品手搖飲料，「粉戀莓莓」以錫蘭紅茶融入香醇鮮奶與鮮甜草莓果醬，再加入Q彈茉莉香綠茶凍；「優多莓莓」則將清甜草莓果醬搭配優多與錫蘭紅茶，開喝粉嫩視覺系新品；在地紅心芭樂則有「紅心芭樂檸檬」、「紅心芭樂優多」與「芭樂百香果艾思」冰沙可選；還推出夏季消暑的「黑糖珍珠仙草艾思」滿足咀嚼控。
📌50嵐南部限定！珍奶造型一卡通有夠逼真
50嵐攜手一卡通復刻手搖飲料界經典「珍奶造型一卡通」，超逼真液態會流動的奶茶裡，放有Q彈黑珍珠及冰塊，使用時可見滿滿配料漂浮在奶茶裡，有夠可愛。「珍奶造型一卡通」7月1日起於50嵐高雄、屏東及台東指定門市限量販售，單筆消費滿100元可以299元加價購買一個，單筆消費滿200元可加價購兩個，以此類推。
📌TEA TOP第一味開喝「巨峰葡萄」新口味
TEA TOP第一味即日起開喝「巨峰葡萄」新款手搖飲料，選用水果界黑寶石飽滿多汁的巨峰葡萄搭配回甘綠茶及爽Q綠茶凍，酸甜清新好適合夏天。巨峰葡萄青(含茶凍)北中南大杯65元；新品上市即日起至7月4日，凡購買巨峰葡萄青（含茶凍），可免費再加料「寒天晶球」乙份；7月4日起，凡購買巨峰葡萄青（含茶凍），享「可愛水豚君環保提袋」加購價99元；7月15日起，按讚追蹤FB粉專或IG，享「焦糖系列」嚐鮮現折10元優惠。
📌七盞茶本命月！集7、七、柒、Seven合照抽獎冰棒與茶飲兌換券
七盞茶7月本命月推出集氣涼夏優惠活動，即日起至全省門市購買七盞茶，手拿七盞茶飲品同框7、七、柒、Seven與景點或看板合照，再上傳到七盞茶臉書留言區，就有機會抽獎限量冰棒與茶飲兌換券。提醒大家，如果使用環保杯，請同步拍出明細；iTQi風味大賞飲品製作的「七盞紅萃冰棒」兌換券3張（共10名）、與一周七天的「七盞茗茶」兌換券（共7名）；兌換券僅供門市現場兌換；幸運兒將會在8月1日抽出、8月2日前公告。