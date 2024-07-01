拿韓團NMIXX專輯磨下體！台南大學生親筆信道歉 五大唱片回應了
日前有位台南男大生在唱片行，拿起貨架上的韓國女團NMIXX專輯，朝自己的下體狂磨，還拍攝影片記錄下脫序行徑，引發粉絲圈憤怒，受害的唱片行也發聲要求道歉。而今（1）日下午五大唱片已經收到大學生的親筆道歉信，當事人也表示，自己做出不雅舉動的唱片，在當時就已經買回家，但也對自己不成熟的行為表達歉意。
記者潘毅／綜合報導
回顧本起事件，在4月份就在網路上瘋傳一段，男大生在唱片行內惡搞影片，影片中男子拿起唱片行架上韓國女團NMIXX的專輯，並朝自己的下體狂磨，當時就曾引發粉絲憤怒。
直到近期影片再度被廣傳，甚至還紅到國外去，也讓五大唱片行在今（1）日稍早發出聲明，要求對唱片做出不雅行為的男大生，在7天內道歉，否則將提告訴諸法律途徑處理。
不久之後，五大唱片行也在臉書表示，已經收到了男大生的親筆道歉聲明，男大生表示，自己是NMIXX成員Lily的粉絲，當時是因為有朋友也喜歡此偶像團體，彼此間開玩笑才會做出不雅舉動，「不知事情輕重，造成冒犯真的十分抱歉。」
收到了道歉聲明後，五大唱片也表示：「由於當事者已迅速主動聯絡本公司，也有跟本公司及相關事件者道歉，並附上詳細的事情經過，所以本公司對此事不再追究，特此聲明！」
男大生也澄清，這張做出不雅舉動的專輯，自己是有買走的，並附上照片證明，「當然我也不是要為我的魯莽行為做任何辯解，做出幼稚、沒素質的行為就是不可取，以後會更加檢視自己的行為，絕不會再做出類似之事。」