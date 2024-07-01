中研院院士會議開幕　賴清德：將台灣打造成 「人工智慧之島」

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賴清德說，最近，中研院在院長廖俊智帶領之下，有幾項工作，深受社會的矚目和肯定。第一，中研院整合跨域多元議題的人文講座已經邁入第10個年頭，並和全國各大學合作，開辦超過100門課程。針對人文社會領域的研究生，更持續加碼，提供獎學金，為國家培育優秀人才。
其次，中研院自主研發出台灣第一台「五位元超導量子電腦」，並提供合作單位作為測試平台，促成工研院開發極低溫量子電腦元件，為臺灣量子科技發展創下重要的里程碑。第三，為因應氣候變遷，中研院也和台電公司合作，發出「去碳燃氫」的第一度電。在台灣邁向淨零的路上，中研院除了提出政策建議，也在創新技術的研究上，有許多突破，例如地熱、海洋能、高效太陽能技術上，都有初步成果。
第四，除了氣候危機，台灣也面對全球智慧化的挑戰。未來要打造台灣成為 「人工智慧之島」，加速人工智慧的創新應用。中研院已經在基礎研究中，積極導入人工智慧，在人文社會科學、精準醫療、以及生態環境等各領域的應用。而在AI時代，大數據資料的取得，也在學術研究扮演關鍵角色。
賴清德表示，為了提升台灣研究成果的社會影響力，以及國際學術競爭力，未來如何在確保個資安全的前提下，讓研究人員可以取得所需的資料，這是政府要努力的方向。
賴清德說，中央研究院成立南部院區，企圖帶動台灣的均衡發展，及院長提到2030年中研院的願景及目標，也令人欽佩，他再次代表國人向院長以及中研院的所有同仁表示最深的感激。
賴清德強調，中研院的進步，就代表台灣的進步。今年，是中研院在南港院區的70周年，中研院以跨世代累積的研究能量，協助台灣度過各種挑戰，也用前瞻的研究視野，和全球學術機構建立良好的合作關係，讓台灣在國際學術社群占有一席之地。
賴清德感謝院長及歷任院長的帶領，以及所有院士及研究人員。因為大家的共同努力，讓台灣和世界並駕齊驅，甚至領先世界一步，也請院士們持續提供政府建言，一起努力讓台灣壯大科研能力，帶動國家發展，也為國際社會貢獻心力。