曾莞婷節目搶走《女人我最大》時段？她揭藍心湄「重要地位」內幕
戲劇女神曾莞婷近來跨足綜藝界，主持TVBS的戀愛談話性節目《小姐姐請回答》，開播前就傳出她搶走TVBS一姐藍心湄的節目時間，讓《女人我最大》時段縮水，氣得藍心湄要跳槽，儘管雙方再三強調並無此說法，仍無法平息外界傳言。今（1）日曾莞婷出席《小姐姐請回答》首播記者會，也坦言，「沒有什麼好取代不取代的，她（藍心湄）有她的地位在。」
記者吳昕蓓／台北報導
曾莞婷表示，她有看到藍心湄在臉書貼文底下留言為她加油打氣，「我都有收到，我也有私下透過跟她熟識的藝人打聲招呼」，她強調《小姐姐請回答》和《女人我最大》的節目類型完全不同，被問到製作費是否有超越《女人我最大》，她表示自己不清楚，隨後點名製作人B2（陳彥銘），開玩笑虧對方價格拿太高，曾莞婷表示，藍心湄在TVBS的地位是無可取代的，「心湄姐對T台來說，就像美鳳姐對民視一樣。」
事實上，先前週刊爆料節目《小姐姐請回答》強勢入駐TVBS，原時段由藍心湄主持的《女人我最大》因此改為周一至周四播出，還傳出藍心湄動念帶《女人我最大》跳槽到鏡電視，對此，藍心湄第一時間回應：「沒有喔」，並大方祝福曾莞婷，事後更發文強調自己沒有要跳槽，還開玩笑喊話：「莞婷妹，應該要害怕的是我。」
而曾莞婷更火速發文澄清，「心湄姐一直是我很敬重跟效仿的前輩，無論演藝或商場上都是值得學習的對象」，先前受訪時被問到此事她也無奈坦言，主持對她來說是新的嘗試、突破，雖然沒有私下聊過，但她基於晚輩應該要第一時間站出來說明比較禮貌，「她（藍心湄）是主持人、商場女強人，是一個獨立自主女星，到現身都是單身，一直以來就是我效仿對象。」