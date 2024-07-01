謝金燕《浪姐5》被淘汰氣到「不再去長沙」？發1貼文秒破傳言
中國大陸選秀節目《乘風2024》（浪姐5）自開播以來話題不斷，日前總決賽結束，可惜挺進決賽的台灣藝人「姐姐」謝金燕、郭碧婷都無緣成團。對此，謝金燕頻頻發文，稍早還傳出，她感嘆「下次相聚不知道會是什麼時候，至於…長沙最好再也不見」的消息。不過她今（1）日稍早在IG發文，表示準備回家了，「長沙，我們下（次）再見囉」，似乎是為了破除傳言特別發文。
記者朱祖儀／綜合報導
謝金燕日前在《浪姐5》中壓軸演出招牌台語歌曲〈練舞功〉，穿著超性感的紅色露腰秀服，搭配大澎袖的外罩，在舞台上無墊音、開全麥演唱，實力表演收服大批觀眾。不過最後結果出爐，謝金燕無緣成團，台灣藝人全軍覆沒。而謝金燕疑似早就知情，幾天前就在IG發文表示，「當別人弱化你，削弱你的光，你就要相信你是強大的」、「成團名單少了謝金燕，是《乘風2024》最大損失。」
比賽結束後，謝金燕上個月29日也在IG發文表示，「愛笑的自己，千言萬語也不及一個笑容，就這樣一直笑著吧」，50歲的挑戰告一段落，沒有所謂的成功或失敗，對她來說都是獲得，「但傳遞的精神與力量永存，再次自我確認，內核強大才是真正的強大」。不只如此，她也說要撕掉他人給予的標簽，要從零開始，自己給予定義，才能成為真正的勇者，「一股傻勁往前衝，這一趟我長大了，就大了3歲不能再多了，謝謝自己如此勇敢」。
據《自由時報》報導，謝金燕還說，有認真思考這段時間的過程，依然覺得參加節目是正確的決定，「雖然對姐看起來，是沒什麼有效的助力」，不過她很慶幸遇到一群新的粉絲，只可惜下次相聚不知道會是什麼時候了，接著她下秒也感嘆，「至於...長沙最好再也不見」，不知道是不是在吐露委屈心聲。
不過謝金燕疑似為了破除傳言，稍早特別在IG發文表示，準備要回家了，很謝謝粉絲給的愛，「長沙，我們下（次）再見囉」。從照片也看到她已經抵達機場，還抱著可愛的熊貓娃娃自拍，限時動態也有分享吃長沙臭豆腐以及逛街的行程，看起來在當地玩的非常愉快。