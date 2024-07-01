中國「山寨周杰倫」巡演突喊卡！一場票價飆2.5萬　真倫粉全怒了

謝金燕《浪姐5》被淘汰氣到「不再去長沙」？發1貼文秒破傳言

▲謝金燕近來參加《浪姐5》被淘汰，傳出「再也不去長沙」，不過她稍早發文表示「長沙下次見囉」破除傳言。（圖／翻攝自謝金燕臉書）
▲謝金燕近來參加《浪姐5》被淘汰，傳出「再也不去長沙」，不過她稍早發文表示「長沙下次見囉」破除傳言。（圖／翻攝自謝金燕臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

中國大陸選秀節目《乘風2024》（浪姐5）自開播以來話題不斷，日前總決賽結束，可惜挺進決賽的台灣藝人「姐姐」謝金燕、郭碧婷都無緣成團。對此，謝金燕頻頻發文，稍早還傳出，她感嘆「下次相聚不知道會是什麼時候，至於…長沙最好再也不見」的消息。不過她今（1）日稍早在IG發文，表示準備回家了，「長沙，我們下（次）再見囉」，似乎是為了破除傳言特別發文。

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝金燕日前在《浪姐5》中壓軸演出招牌台語歌曲〈練舞功〉，穿著超性感的紅色露腰秀服，搭配大澎袖的外罩，在舞台上無墊音、開全麥演唱，實力表演收服大批觀眾。不過最後結果出爐，謝金燕無緣成團，台灣藝人全軍覆沒。而謝金燕疑似早就知情，幾天前就在IG發文表示，「當別人弱化你，削弱你的光，你就要相信你是強大的」、「成團名單少了謝金燕，是《乘風2024》最大損失。」

▲▼謝金燕唱自己熟悉的歌曲，氣場全開。（圖／乘風2024官方微博）
▲謝金燕在《浪姐5》總決賽唱〈練舞功〉，氣場全開，可惜最後沒有在成團名單。（圖／乘風2024官方微博）
比賽結束後，謝金燕上個月29日也在IG發文表示，「愛笑的自己，千言萬語也不及一個笑容，就這樣一直笑著吧」，50歲的挑戰告一段落，沒有所謂的成功或失敗，對她來說都是獲得，「但傳遞的精神與力量永存，再次自我確認，內核強大才是真正的強大」。不只如此，她也說要撕掉他人給予的標簽，要從零開始，自己給予定義，才能成為真正的勇者，「一股傻勁往前衝，這一趟我長大了，就大了3歲不能再多了，謝謝自己如此勇敢」。

據《自由時報》報導，謝金燕還說，有認真思考這段時間的過程，依然覺得參加節目是正確的決定，「雖然對姐看起來，是沒什麼有效的助力」，不過她很慶幸遇到一群新的粉絲，只可惜下次相聚不知道會是什麼時候了，接著她下秒也感嘆，「至於...長沙最好再也不見」，不知道是不是在吐露委屈心聲。

不過謝金燕疑似為了破除傳言，稍早特別在IG發文表示，準備要回家了，很謝謝粉絲給的愛，「長沙，我們下（次）再見囉」。從照片也看到她已經抵達機場，還抱著可愛的熊貓娃娃自拍，限時動態也有分享吃長沙臭豆腐以及逛街的行程，看起來在當地玩的非常愉快。


中國「山寨周杰倫」巡演突喊卡！一場票價飆2.5萬　真倫粉全怒了

蘇打綠阿龔遭控拿醫美診斷書請假？金曲放鳥生物股長團練真相曝光

Energy Toro被爆周旋2女後首露面！活動中途「突衝下台」真相曝光

黃宣《歌手》排名「突掉到第8」墊底！一堆專家傻眼：根本冤案

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載