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北捷搭到淡水「驚醒在象山」！他刷不出站　站務員嚇：搭了5小時

▲一位民眾日前在捷運台北車站上車，要搭往淡水站，卻不慎在車廂內熟睡，醒來之後人竟然已經抵達另一頭的象山站。（示意圖／取自台北捷運官網）
▲一位民眾日前在捷運台北車站上車，要搭往淡水站，卻不慎在車廂內熟睡，醒來之後人竟然已經抵達另一頭的象山站。（示意圖／取自台北捷運官網）

記者潘毅／綜合報導

意外完成捷運一日遊！一位民眾日前在捷運台北車站上車，要搭往淡水站，卻不慎在車廂內熟睡，醒來之後人竟然已經抵達另一頭的象山站，而且還一連兩次，直接在車廂上度過5小時，出不了站，驚奇遭遇也讓幫忙的站務員感到訝異。

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一位民眾在社群平台Threads上分享生活趣事：「昨天坐了5小時捷運，從北車到淡水，快到的時候睡著，起來就在象山了..只好再搭回去，結果又睡著，起來後又在象山了」，後來下車要出站後，因為月票刷不出去，讓當事人只好去找服務台求助。

▲台北捷運公司今年3月31日淡水信義線推出友善寵物列車（圖／取自台北捷運官網）
▲位於信義區的象山站，與淡水站是淡水信義線的兩個端點。（圖／取自台北捷運官網）
事實上，捷運淡水信義線從淡水到象山全程行駛時間約54分鐘，台北車站到淡水則約38分鐘，當事人先是花了38分鐘抵達淡水後，又搭到象山花費54分鐘，第二次睡著，列車從象山到淡水再返回象山，等於又花108分鐘，最後又花費54分鐘抵達淡水，前後加起來花了254分鐘，大約是4.2小時都在車上。

站務員隨即著手幫忙調查原因，結果發現當事人已經在捷運站內長達5個小時，也忍不住詢問「你五個小時都在裡面？」而原PO則尷尬回應：「對….我一直睡著」，並自嘲已經成為「搭捷運冠軍」。

▲捷運淡水信義線從淡水到象山全程行駛時間約54 分鐘，而當事人整整搭了4趟，還要加上從台北車站到淡水的38分鐘，等於在車上呆了4個多小時。（示意圖／台北捷運官網）
▲捷運淡水信義線從淡水到象山全程行駛時間約54 分鐘，而當事人整整搭了4趟，還要加上從台北車站到淡水的38分鐘，等於在車廂裡待了4個多小時。（示意圖／台北捷運官網）
超奇特的經歷曝光後，也掀起各路網友熱議，更有不少過來人分享，「這我有經驗！年輕時第一次去夜店結束後，走到忠孝復興上車往頂埔的方向，想說瞇一下，結果下次張眼就是頂埔站，趕緊換回反方向的車再瞇一下，嘿對...我又回到忠孝復興了」、「以前跨年也幹過這件事，3點到8點多都在板南線上度過」、「如果不是月票的話，超過2小時就要補票+閘門直接扣，是正常票價+20元，超過四小時不能自己刷出去，要站務人員幫忙」。

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