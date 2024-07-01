斥資逾2億元！泰國打造機器人輔助手術台　已成功完成200次手術

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曼谷醫院團隊表示，Da Vinci Xi手術系統能夠以更高的精確度和更強的靈敏度輔助外科醫生進行複雜手術。機器人輔助外科手術可治療的疾病包括肺癌等胸部疾病；前列腺癌和腎癌等泌尿系統疾病；疝氣和肝癌等腹部和肝胰膽疾病，以及子宮肌瘤和卵巢腫塊等婦科疾病。
曼谷醫院副院長Ekkit Surakarn博士說：「我們致力於解決東南亞地區所面臨的獨特醫療挑戰，例如日益嚴重的癌症負擔、人口老齡化以及優質醫療服務獲取方面的差距。我們的機器人輔助外科手術計畫正是以提供病人切實利益和價值為核心，同時積極與保險商展開合作，擴大保險覆蓋範圍，將這些先進治療方法納入承保範圍。」
曼谷醫院團隊說明，醫院取得了令人矚目的成果，在減少失血量、縮短恢復時間、讓患者更早恢復活動能力、降低感染風險和非計劃再入院等關鍵手術指標方面均獲得顯著改善。在具體手術中，使用機器人系統，不僅在保留前列腺癌患者的泌尿功能的同時，實現了神經保留技術，還改善了肺癌診療中的淋巴結切除術。
曼谷醫院的多學科治療方法匯集了技術精湛的醫療團隊，為患者制定個人化治療方案，並且會在整個治療過程中提供全方位的護理服務。醫院的5年未來藍圖，包含計劃在耳鼻喉手術等更多專科領域擴大機器人外科手術能力，同時投資教育和培訓，將曼谷醫院打造成為區域性的技能發展中心。Ekkit Surakarn醫師說：「我們將一如既往地致力於推動機器人外科手術的尖端發展，造福整個亞洲的患者。」