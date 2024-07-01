特企／校園安全教育「疊疊樂」考地震來怎麼躲　難倒小學生

偌大校園內，師長很難隨時緊盯每位孩童，若能有專家協助事前預防、結合學童的安全教育，從硬體的損害防阻到校園安全意識建立，構築完善的防護網，才能讓學童在校園裡安全成長。
明台產險多年來承保全國高等學校以下校園公共意外險，致力從損害防阻及校安教育宣導雙管齊下，成立「損防服務組」提供客戶風險控制技術的查勘、諮詢、建議、安全檢測及教育訓練等服務，專業工程師們更化身「校園糾察隊」，揪出校園的安全死角。
「校園內的意外事故，很多時候是可以避免的，除了理賠服務，我們也希望建立社會的安全防護網，提前預防意外災害的發生」。明台產險總經理陳嘉文表示，希望透過地震防災的訓練跟宣導教育，在理賠服務之外，從前端防範於未然。
校園糾察隊來找碴 揪出隱形危機
與同學打鬧的教室、奔向操場必經的走廊，是意外發生的常見地點，但根據明台產險經驗，圖書館、電腦機房、電腦教室或停車場等，是一般人會忽略的危險地方。除了這些校園角落，在地震發生時，教室天花板裡的吊燈、吊扇，以及校舍外圍的空調設備、磁磚等等，都可能因為天災導致意外。
確認教室內櫃體、吊扇等硬體的穩固程度，檢測建築外牆以及RC結構是否有損壞，明台產險工程師在校園內逐一檢測，預防地震發生時設備鬆脫墜落，導致人員受傷，也避免因蓋板翹起、建築間伸縮縫變形等，造成日常活動的安全疑慮。
「我們在檢測過程中會藉由走動式管理，到校園裡面做現場、全面性的勘查，配合過去的理賠經驗、法規要求，或者是專業工程師的個人經驗，去巡視各個可能發生風險的點 」。明台產險火災暨工程保險業務部資深副理鄭士浩指出，明台會在勘察後製作風險地圖，提供學校做風險改善的依據。
「原來不能直接躲桌下」疊疊樂讓防震知識變生動
「倒下來、倒下來、扣三分！」同學小心翼翼的抽出積木，伴隨其他組強烈勝負欲的呼喊，巨型疊疊樂應聲倒塌，教室又掀起歡呼聲。明台產險以「震震小兵疊疊樂」配合今年的防震教育，連續3年將防災知識以疊疊樂遊戲帶入校園，適逢今年0403發生的花蓮地震，讓孩子們記憶猶新，抽取疊疊樂時晃動的「地基」讓地震更有臨場感，孩子也在遊戲過程中吸收正確的防震知識。
「我本來以為只要躲在桌子下面就好，但今天學到正確的方式，是把防震頭套戴上，再躲進桌子下面比較安全」。長安國小的鄭同學表示，在課程中顛覆了很多關於防震的知識，在災前的防災準備上，也需要定期檢查防震包，有趣的學習方式加深學生對防震的認知。
「我們通常在講防震教育的時候就是趴、掩、穩，很少有提到震後的修復。隨口問了幾個小朋友最印象深刻的主題，通常都是他們答錯的題目，小朋友玩得很開心、學習效果也非常的好」。長安國小劉怡君老師認為，寓教於樂的學習方式，讓學生可以強化正確的防災知識。
十一年如一日撐起校園保護傘 落實社會公益
「身為國際前十大產險集團，我們一直致力於提供安心安全的服務，除了保險服務外，也竭力進行損害防阻」。明台產險總經理陳嘉文指出，將遊戲納入學習的方式，可以讓學生在有趣的課程中學到防災知識，從源頭降低意外發生的機率跟損失，發揮企業量能，為社會永續作出貢獻。
從本業出發落實企業社會責任，明台產險11年來承保全國高等學校以下校園公共意外險，並兼顧校園的損害防阻服務，至今已遍及全台逾22個縣市、104所學校受惠。展望未來，明台產險期許可以從新型態的氣候、環境風險著手，承襲多年來的專業服務，為每個學子撐起校園安全保護傘。
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