42歲曾莞婷遭劈腿5次！男友爆哭跪求原諒 她秒斷聯：不吃回頭草
42歲戲劇女神曾莞婷近來跨足綜藝界，主持TVBS的戀愛談話性節目《小姐姐請回答》，今（1）日她出席首播記者會，提及過往感情史，自爆曾被劈腿5次，幾乎是每段戀情都以綠光罩頂做結尾，更分享某任男友曾跪地求她原諒，但她一律快刀斬亂麻，絕不吃回頭草，單身已久的她被問到目前的感情生活，也不禁嘆氣：「我一直都是滿想戀愛的啊。」
記者吳昕蓓／台北報導
曾莞婷行程滿檔，先前才攻讀碩士畢業，再加上新節目開錄，她透露，自己一直都有想戀愛的念頭，但礙於生活忙碌，實在沒時間，提到過往的戀愛經驗，她也表示自己都碰到不好的對象，曾碰過某任男友在她工作時關心她的收工時間，曾莞婷還覺得對方很暖心，會主動關心她，沒想到對方只是想掌握她的行蹤，好安排自己和其他對象的約會。
曾莞婷回憶，當時是因為看到小三的電話、訊息才抓包男友劈腿，「我發現了以後也不會客氣，就是立馬斷乾淨，絕對不吃回頭草」，她笑說自己雖然沒有戲劇化賞對方巴掌，但男方會哭著下跪求原諒，強調自己不是戀愛腦，談戀愛非常理智清醒，「我們女人不需要靠別人，靠自己就可以好好的選擇，不要讓別人來選擇我們。」
曾莞婷表示，自己的工作太忙碌，無法給男生被依賴的感覺，可能因此才會幾乎每段感情都以被劈腿告終，掐指一算這種狀況竟也發生了5次以上，被問到分手時都不會心軟嗎？曾莞婷坦言，「我很知道自己的感覺，當他沒辦法給予我安全感的時候，我會撤很快，因為我也有足夠能力照顧自己，沒有在怕的啦！」超帥氣的女王發言讓全場驚呼。
曾莞婷桃花爆棚，男女粉絲都通吃，被問及性向，她坦言就是喜歡男生，但如果有女生告白也不會排斥，「因為沒遇到過，我也沒辦法回答，搞不好就是哪一天看對眼了也說不定，不排除任何可能」，她也不會因為過去的感情經驗，害怕下一段感情到來，「還是隨緣嘛，我不把任何事情說在前面，但是會以開放態度去面對一切。」