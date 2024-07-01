出國不用看匯率臉色！雙幣卡新選擇　還能累積哩程18元1哩

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，星展銀行在併了花旗在台消金業務後，去年底推出全新頂級金屬飛行卡–星展飛行世界之極卡，提供海外消費每15元、國內消費每18元1哩，累積哩程最優享1比1自由兌換4大航空的哩程獎勵計畫。同時，星展銀也提供平價版的飛行世界商務卡，年費3600元，享海外消費每15元、國內消費每18元1哩，還有每年30天機場停車、每年2次機場貴賓室等。
現在連本國銀行也加入戰局，凱基銀看好外幣存款市場及疫後出國旅遊潮，今日推出國內首張集合雙幣、哩程兩大特色的雙幣哩程商務御璽卡，這也是凱基銀行暌違多年的新卡，更受市場矚目，而原本國內就有8家銀行發行雙幣卡。
凱基銀行個金總處王開平資深副總表示，考量國人最愛前往日本所使用的日圓，以及其他出國旅遊、商旅出差及留學需求，最常使用的美元及歐元，這次與數位支付領導者Visa合作一次推出美元、日圓及歐元3種幣別的「凱基雙幣哩程卡」，持卡人可免去兌換太多外幣現鈔，可節省現鈔換匯手續費，亦可選擇較佳的換匯時機購入外幣，未來在國外使用雙幣哩程卡消費，刷卡費用直接從外幣帳戶扣款進行支付，無需擔心匯率波動的風險，資金運用更彈性自由。
此外，雙幣哩程卡還具備哩程卡的優勢，不論國內外一般消費皆能累積哩程，累積的哩程點可透過行動銀行隨時兌換中華航空、長榮航空、亞洲萬里通里數、台灣高鐵點數，而且刷卡累積的哩程點有長達2年的效期，持卡人可依據個人的旅行需求進行點數兌換，也可以長期消費累積到足額的哩程數再兌換長程機票，或是透過亞洲萬里通平台兌換住宿或租車服務。
當然，若想要快速累計哩程，至今年12月31日止，新戶申辦60天內一般消費刷滿新台幣1萬元，並在行動銀行完成換匯不限金額1筆，即可獲得加贈1000哩程點或單趟機場接送服務2選1。另外，核卡首年一般消費刷滿新臺幣20萬元，可再享加碼2000哩程點，讓卡友在消費的同時，還可累積哩程為下一次的旅程做準備。
不過，由於海外刷卡消費會有1.5%的手續費，這張雙幣哩程卡，除消費可享18元1哩，至年底海外消費加碼1%刷卡金，也可同時參加第3季促刷活動，最高享3%回饋。