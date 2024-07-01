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湯唯、秀智、朴寶劍主演電影《Wonderland》　7月確定Netflix上線

▲湯唯（左起）、裴秀智、朴寶劍主演的電影《Wonderland》，將於本月在Netflix上線。（圖／Netflix）
▲湯唯（左起）、裴秀智、朴寶劍主演的電影《Wonderland》，將於本月在Netflix上線。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭／綜合報導

湯唯、裴秀智、朴寶劍、鄭有美、崔宇植主演的科幻電影《Wonderland》已於6月5日在韓上映，今（1）日確定本月在Netflix上線，孔劉在片中也有客串演出，大夥邀請全球觀眾一起進入夢想與現實交織的模擬宇宙。

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▲湯唯（左）、孔劉首度合作《夢境》（Wonderland），故事引發期待。（圖／Wonderland Naver電影劇照）
▲湯唯（左）、孔劉首度合作《Wonderland》，互動引發期待。（圖／Wonderland Naver電影劇照）
《Wonderland》是湯唯老公金泰勇執導的作品，故事探討人類情感連結的深處，透過人工智慧「復活死者」的視訊通話服務「Wonderland」，讓相愛的人能夠再次相遇。在這個世界中，先進的虛擬實境技術，使人們能夠與已故或昏迷的親人重逢，所有演員溫柔展現自己的愛與情感，但也對於不久的將來，這個世界可能會發生的改變進行深刻的反思。

片中，湯唯飾演考古學家「白李」，她為了隱瞞年幼的女兒自己死亡事實，而使用「Wonderland」服務，努力成為一名像朋友一樣的母親；孔劉則客串「成俊」，是負責管理AI的角色，他一邊觀察白李的情緒變化，一邊與策劃人溝通。

湯唯曾表示：「多虧孔劉的英文能力好，所以合作時沒有語言的隔閡，拍攝期間真的很開心，就像是跟兄弟相處一樣！」導演金泰勇則認為：「沒有人比孔劉更適合成俊這個角色了，他是一位既溫暖又慈祥，同時擁有浪漫與緊張感的演員。」金泰勇很感謝孔劉第一時間答應參演，這也是孔劉第一次與湯唯合作。

秀智飾演在「Wonderland」服務中，復原陷入昏迷狀態的男友朴寶劍，而鄭有美是「Wonderland」的首席策劃人，她從小利用人工智慧與父母交流，對人工智慧有著與眾不同的理解和熱愛；崔宇植為組織新進員工，他在「Wonderland」服務中知道了家人的祕密。

《Wonderland》角色介紹：
白　李（湯　唯 飾）：是一位利用「Wonderland」隱瞞自己死亡的母親
具晶麟（裴秀智 飾）：是一位因男友長期昏迷，而獨自深陷痛苦的伴侶
朴泰柱（朴寶劍 飾）：是晶麟的男友，他在昏迷甦醒後痛苦地掙扎著
徐海利（鄭有美 飾）：是一位為「Wonderland」設計人工智慧功能的專員
金賢秀（崔宇植 飾）：一位新進的專員，在某次處理客戶需求中發現一個巨大祕密

▲鄭裕美、崔宇植（右）片中也有精彩對手戲。（圖／Netflix）
▲鄭有美、崔宇植（右）片中也有精彩對手戲。（圖／Netflix）

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