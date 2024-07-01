湯唯、秀智、朴寶劍主演電影《Wonderland》　7月確定Netflix上線

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片中，湯唯飾演考古學家「白李」，她為了隱瞞年幼的女兒自己死亡事實，而使用「Wonderland」服務，努力成為一名像朋友一樣的母親；孔劉則客串「成俊」，是負責管理AI的角色，他一邊觀察白李的情緒變化，一邊與策劃人溝通。
湯唯曾表示：「多虧孔劉的英文能力好，所以合作時沒有語言的隔閡，拍攝期間真的很開心，就像是跟兄弟相處一樣！」導演金泰勇則認為：「沒有人比孔劉更適合成俊這個角色了，他是一位既溫暖又慈祥，同時擁有浪漫與緊張感的演員。」金泰勇很感謝孔劉第一時間答應參演，這也是孔劉第一次與湯唯合作。
秀智飾演在「Wonderland」服務中，復原陷入昏迷狀態的男友朴寶劍，而鄭有美是「Wonderland」的首席策劃人，她從小利用人工智慧與父母交流，對人工智慧有著與眾不同的理解和熱愛；崔宇植為組織新進員工，他在「Wonderland」服務中知道了家人的祕密。
《Wonderland》角色介紹：
白 李（湯 唯 飾）：是一位利用「Wonderland」隱瞞自己死亡的母親
具晶麟（裴秀智 飾）：是一位因男友長期昏迷，而獨自深陷痛苦的伴侶
朴泰柱（朴寶劍 飾）：是晶麟的男友，他在昏迷甦醒後痛苦地掙扎著
徐海利（鄭有美 飾）：是一位為「Wonderland」設計人工智慧功能的專員
金賢秀（崔宇植 飾）：一位新進的專員，在某次處理客戶需求中發現一個巨大祕密