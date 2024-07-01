盧秀燕5日拜會「公道伯」王金平為選黨主席？幕僚：去農業交流
繼上星期五與新北市長侯友宜合體，台中市長盧秀燕這星期五將到高雄，與立法院前院長王金平共進晚餐，傳聞盧秀燕對黨主席一職起心動念，南北奔波尋求支持。副市長鄭照新笑說「想太多」，他透露2星期前王金平到台中，提到很久沒見到盧秀燕，盧秀燕覺得身為晚輩應該主動拜訪長輩，王金平得知後，表示要邀請農業界朋友就農業行銷、拓展農業通路和她溝通，因此促成這次餐敘。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕上月28日到新北「雙城交流」，由侯友宜親自接待，外界解讀為盧秀燕挑戰總統大位，就必須先拿下黨主席，因此積極在黨內找盟友。今天政壇再傳出盧秀燕將於5日南下高雄路竹，拜訪前立法院長王金平，陪席者包括白派農會系統人士，以及前副議長陸淑美、立委柯志恩等人，目的在南北進擊、全台結盟。
面對外界猜測，副市長鄭照新笑說「想太多了」！他表示王金平和霧峰林家感情深厚，17日到台中參加霧峰林家的明台高中76週年校慶，當天他代表市長盧秀燕出席，王金平主動向他提及「好一段時間沒見到盧市長了」。
鄭照新說，王金平是盧秀燕在立法院的前輩，兩人感情很好，他向市長報告後，盧秀燕認為自己是晚輩，應該主動到院長家拜訪才禮貌，於是約了這場餐敘。由於王金平邀請很多農業相關朋友一起參與，表示可以在農業行銷、拓展通路上溝通，因此盧秀燕將欣然帶著農業局同仁一起南下交流。