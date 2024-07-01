鄰居身亡五天無人知！泰國大學生每日聞惡臭 難以入睡才發現屍體
一名大學生聞了惡臭味五天後忍不住向房東投訴，才發現是鄰居屍體的腐爛味，而且鄰居還是房東的兒子，警方聞訊趕往案發現場，當場沒有發現他殺的證據，懷疑男子自盡，目前仍在尋找案發原因。
國際中心賴正琳／綜合報導
泰國媒體《Thaiger》報導，上週四（27）日泰國北部喀叻府一名大學生Ae在租屋處頻繁聞到惡臭，忍了五天後終於向警方報案，原以為是動物屍臭味，沒想到惡臭越發濃郁根本無法入睡，才會與學長一同找尋臭味來源並通知房東。隨後他們3人發現房東47歲的兒子塔納克里特（Thanakrit）的房門緊鎖，破門而入後才發現已經上吊自殺多日的塔納克里特。
由於當時屍體發出陣陣惡臭，警方必須點香減輕臭味才能辦案。根據屍檢報告顯示，塔納克里特至少已經死亡5日以上，現場沒有任何他殺跡象，至今死者自殺原因仍然不明。
死者父親指出，兒子是一名工人，平常獨居在這棟宿舍，偶爾會一起吃飯，但沒有太多交流，所以他不知道兒子遇到什麼問題。大學生Ae表示，塔納克里特有語言障礙，溝通上有一定困難，因此平常頂多打聲招呼，沒有更深入的交談互動，發生憾事也感到相當遺憾。
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