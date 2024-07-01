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亞莉安娜自爆「迷戀連環殺人魔」！受害者家屬怒轟：腦子有病

▲亞莉安娜稱想和連環殺手傑夫瑞達默共進晚餐，引發受害者家屬不滿，怒轟「她腦子有病」。（圖／亞莉安娜IG）
▲亞莉安娜稱想和連環殺手傑夫瑞達默共進晚餐，引發受害者家屬不滿，怒轟「她腦子有病」。（圖／亞莉安娜IG）

記者朱祖儀／綜合報導

「西洋小天后」亞莉安娜（Ariana Grande）憑藉著亮麗外型及超強的創作實力，深受許多粉絲喜愛，每每推出新歌都會空降美國告示牌冠軍。不過近來她受訪時卻自爆，曾經夢想與70年代連環殺手傑夫瑞達默（Jeffrey Dahmer）吃晚餐。結果此言一出隨即引來撻伐，受害者家屬更要求她道歉，且批評「腦子有病」。

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綜合外媒報導，亞莉安娜日前在Podcast被問到「理想的晚餐伴侶是誰」，可以選擇和任何人一起共進晚餐。沒想到她竟語出驚人，表示自己曾經很迷戀傑夫瑞達默，一直很想和對方見面，也希望有機會可以一起吃晚餐，而她此番言論一出，立刻引發許多受害者家屬不滿。

▲亞莉安娜的上億豪宅遭歹徒闖入。（圖／翻攝亞莉安娜IG）
▲亞莉安娜的言論引發眾怒，受害者家屬要求公開道歉。（圖／翻攝亞莉安娜IG）
一名遭傑夫瑞達默殺害的受害者東尼休斯（Tony Hughes）的母親就說，「在我看來，她的腦子似乎生病了」、「你想跟他一起吃晚餐？這一點都不有趣，怎麼能說出這種話」，希望亞莉安娜可以知道，自己的言論傷害到很多人；東尼休斯的妹妹也認為，亞莉安娜的此番言論似乎是在美化這名殺人魔，呼籲她公開道歉。

傑夫瑞達默殘忍殺害17人　被封可怕食人魔

據了解，傑夫瑞達默被稱為「密爾沃基食人魔」（Milwaukee Cannibal），他在1978年至1991年間共殺害、肢解17名男子，受害者多為有色人種，且他犯案後會保存受害者的某個部位，還會把心儀的部位吃下肚，手法極其兇殘，在1991年終於遭到逮捕，才沒有人再度受害。而他的可怕行徑也在獄中遭眾人憎恨，最後他遭一名獄友持鐵條重擊而死。

2022年Netflix也曾把傑夫瑞達默的犯罪過程拍成劇集《食人魔達默 怪物：傑夫瑞達默的故事》（Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story），描述傑夫瑞達默一路成為殺人魔的故事，其中一集還以東尼休斯的視角描述整件事情。不過劇集推出後，也引起受害者家屬不滿，認為這是對他們的二次傷害，因此引發爭議。

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