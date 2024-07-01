亞莉安娜自爆「迷戀連環殺人魔」！受害者家屬怒轟：腦子有病

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一名遭傑夫瑞達默殺害的受害者東尼休斯（Tony Hughes）的母親就說，「在我看來，她的腦子似乎生病了」、「你想跟他一起吃晚餐？這一點都不有趣，怎麼能說出這種話」，希望亞莉安娜可以知道，自己的言論傷害到很多人；東尼休斯的妹妹也認為，亞莉安娜的此番言論似乎是在美化這名殺人魔，呼籲她公開道歉。
傑夫瑞達默殘忍殺害17人 被封可怕食人魔
據了解，傑夫瑞達默被稱為「密爾沃基食人魔」（Milwaukee Cannibal），他在1978年至1991年間共殺害、肢解17名男子，受害者多為有色人種，且他犯案後會保存受害者的某個部位，還會把心儀的部位吃下肚，手法極其兇殘，在1991年終於遭到逮捕，才沒有人再度受害。而他的可怕行徑也在獄中遭眾人憎恨，最後他遭一名獄友持鐵條重擊而死。
2022年Netflix也曾把傑夫瑞達默的犯罪過程拍成劇集《食人魔達默 怪物：傑夫瑞達默的故事》（Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story），描述傑夫瑞達默一路成為殺人魔的故事，其中一集還以東尼休斯的視角描述整件事情。不過劇集推出後，也引起受害者家屬不滿，認為這是對他們的二次傷害，因此引發爭議。
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