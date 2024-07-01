富邦悍將Win now！張育成帶隊衝擊隊史首冠　主帥陳金鋒怎麼看？

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張育成與富邦悍將的合約早已談妥，預計於7月11日舉行加盟記者會，最快12日在主場新莊棒球場迎中職首秀，而目前張奕正在洽談合約中，預計近日最會有消息。
張奕進入一軍後可能擔任中繼角色，分擔王尉永、曾峻岳和富藍戈的工作量。談到張奕的定位，陳金鋒表示，將與教練團進一步討論，至於張育成將扛下富邦第四棒，並補上富邦最缺乏的游擊洞。
張育成加盟Win Now 鋒總：棒球是團隊運動
富邦悍將全力衝刺總冠軍，張育成的加盟被寄予厚望，鋒總表示：「棒球還是團隊運動，他有他的經驗，可以分享給大家，這對球隊有幫助，但場上還是靠大家努力，各自做好本分。」
總結上半季的表現，陳金鋒指出，「球隊整體表現不錯，守備、跑壘都很好，但得點圈表現不是很理想，主要是壘上有人的時候，打者的表現落差較大，然後投手開季比較不穩，體能控制需要加強。」
一軍執教第一年 陳金鋒仍在學習磨合
陳金鋒也對球員努力表示肯定：「每一場比賽大家都很努力，年輕球員表現不錯，在有壓力的比賽中逐漸知道該如何應對，該做些什麼。」
目前富邦悍將戰績27勝38敗、勝率4成66，排在第四名，在中職一軍執教的第一年，陳金鋒自認仍在磨合學習，「沒有說好或不好，場上都是球員的表現。」