7月電影／林柏宏、謝欣穎《噩夢》激戰！張學友暌違8年重返大銀幕

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊雅喆執導國片《破浪男女》，由吳慷仁、劉主平、柯煒林、梁湘華主演。劇情描述：吳慷仁飾演的「單親霸」同時約砲多人，但約到隱藏警察等多種身分的小綠（劉主平飾），又遇見未成年女生，天堂與地獄都在一念之間；另一方面，白Q（梁湘華飾）有不能告人的祕密情傷，透過SM的過程找到快樂和救贖，白Q找來的SM對手，肌肉皮衣猛男「uberdick」（柯煒林 飾），平常把人當狗擅長綑綁，現實生活裡他則被女友甩了，愈加粗暴凶狠，但這舉動卻讓白Q越陷越深，無法自拔。《破浪男女》目前正上映中。
大小、小孩都愛看《神偷奶爸4》 小小兵化身特務萌翻全場
美國動畫喜劇片《神偷奶爸4》，由克里斯雷納德執導、麥克懷特編劇，中文配音找來胡瓜（飾 格魯）、王彩樺（飾 露西）、曾國城（飾 惡霸麥星）聲演。劇情描述：格魯這次必須面對一個全新的死對頭惡霸麥星，以及他既致命危險又美麗性感的女友瓦倫蒂娜，甚至他們全家人，都被逼得四處逃亡。不僅如此，有4隻小小兵志願接受超級血清的試驗，變身成為頂尖特務，他們分別擁有4種超能力，搞亂、搞笑戰力再提升。《神偷奶爸4》目前正上映中。
張學友睽違8年重返大銀幕 合體謝霆鋒當海關查案
香港警罪動作鉅獻《海關戰線》，由張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟、吳鎮宇主演。劇情描述：香港海關在一次例行海上巡邏中，查獲一艘藏有大批殺傷力武器的貨船，調查過程中遭遇一群海外勢力轟炸搶奪。為追查走私真相，張允南（張學友 飾）派出下屬周正禮（謝霆鋒 飾）與國際刑警一同遠赴海外，輾轉龐大而複雜的軍火黑市，頂著漫天炮火追查線索的周正禮才剛有眉目，噩耗卻突然從香港傳來，原來軍火失竊另有內情。《海關戰線》目前正上映中。
林柏宏、謝欣穎再扮情侶 《愛的噩夢》挑戰床戰演出
廖明毅執導驚悚愛情片《愛的噩夢》，由林柏宏、謝欣穎、項婕如、林艾璇（大元）、吳志慶（大飛）及黃宣共同主演。劇情描述：男子愛上了一個控制狂，熱戀期他都甘心付出，直到另一個女生出現，他才知道原來愛情可以這麼自由。男子在夢中許了一個「換女朋友」的願望，而願望居然成真了！但這是幸福的開始？還是恐怖的到來？《愛的噩夢》7月12日上映。
漫威大片強攻暑假檔期 《死侍與金剛狼》爆笑互動
薛恩李維執導漫威電影《死侍與金剛狼》，由萊恩雷諾斯、休傑克曼主演。劇情描述：在前作事件的6年後，「死侍」韋德威爾森不再擔任僱傭兵，以一名汽車銷售員的身分過著窮困潦倒的生活。就在此時，時間變異管理局找上門，讓他與另一宇宙的「金鋼狼」羅根共同承擔一項，將改變漫威電影宇宙歷史的重大使命。《死侍與金剛狼》7月24日上映。