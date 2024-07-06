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7月電影／林柏宏、謝欣穎《噩夢》激戰！張學友暌違8年重返大銀幕

▲7月院線熱門電影，林柏宏（左上右）、謝欣穎（左上左）主演《愛的噩夢》挑戰床戲；張學友（右上）暌違8年重返大銀幕《海關戰線》；其他好片還有《破浪男女》（左下起）、《神偷奶爸4》、《死侍與金剛狼》。（圖／華映、双喜、UIP、漫威）
▲7月院線熱門電影，林柏宏（左上右）、謝欣穎（左上左）主演《愛的噩夢》挑戰床戲；張學友（右上）暌違8年重返大銀幕《海關戰線》；其他好片還有《破浪男女》（左下起）、《神偷奶爸4》、《死侍與金剛狼》。（圖／華映、双喜、UIP、漫威）

記者黃雅琪／綜合報導

7月院線電影精彩絕倫，《NOWnews今日新聞》精選以下5部夯片提供讀者參考！華語片部分必看，吳慷仁化身海王狂約砲，《破浪男女》大露「17公分下體」；張學友暌違8年重返大銀幕，《海關戰線》合體「冰塊腹肌」謝霆鋒；林柏宏攜手謝欣穎再演情侶，《愛的噩夢》挑戰激情裸身床戲。外語片則力推，大人與小孩都愛的超萌動畫片《神偷奶爸4》，以及漫威年度大片《死侍與金剛狼》爆笑開演。

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▲吳慷仁（右起）、劉主平主演《破浪男女》，兩人情愛戲相當火辣刺激。（圖／双喜）
▲吳慷仁（右起）、劉主平主演《破浪男女》，兩人情愛戲相當火辣刺激。（圖／双喜）
吳慷仁化身海王狂約砲　《破浪男女》挑戰銀幕尺度

楊雅喆執導國片《破浪男女》，由吳慷仁、劉主平、柯煒林、梁湘華主演。劇情描述：吳慷仁飾演的「單親霸」同時約砲多人，但約到隱藏警察等多種身分的小綠（劉主平飾），又遇見未成年女生，天堂與地獄都在一念之間；另一方面，白Q（梁湘華飾）有不能告人的祕密情傷，透過SM的過程找到快樂和救贖，白Q找來的SM對手，肌肉皮衣猛男「uberdick」（柯煒林 飾），平常把人當狗擅長綑綁，現實生活裡他則被女友甩了，愈加粗暴凶狠，但這舉動卻讓白Q越陷越深，無法自拔。《破浪男女》目前正上映中。

▲《神偷奶爸4》首支預告曝光。（圖／UIP）
▲《神偷奶爸4》超萌登場，強攻暑假檔期。（圖／UIP）
大小、小孩都愛看《神偷奶爸4》　小小兵化身特務萌翻全場

美國動畫喜劇片《神偷奶爸4》，由克里斯雷納德執導、麥克懷特編劇，中文配音找來胡瓜（飾 格魯）、王彩樺（飾 露西）、曾國城（飾 惡霸麥星）聲演。劇情描述：格魯這次必須面對一個全新的死對頭惡霸麥星，以及他既致命危險又美麗性感的女友瓦倫蒂娜，甚至他們全家人，都被逼得四處逃亡。不僅如此，有4隻小小兵志願接受超級血清的試驗，變身成為頂尖特務，他們分別擁有4種超能力，搞亂、搞笑戰力再提升。《神偷奶爸4》目前正上映中。

▲《海關戰線》劇照張學友（左）、謝霆鋒。（圖／華映）
▲張學友（左）、謝霆鋒主演《海關戰線》，挑戰激烈動作戲劇情。（圖／華映）
張學友睽違8年重返大銀幕　合體謝霆鋒當海關查案

香港警罪動作鉅獻《海關戰線》，由張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟、吳鎮宇主演。劇情描述：香港海關在一次例行海上巡邏中，查獲一艘藏有大批殺傷力武器的貨船，調查過程中遭遇一群海外勢力轟炸搶奪。為追查走私真相，張允南（張學友 飾）派出下屬周正禮（謝霆鋒 飾）與國際刑警一同遠赴海外，輾轉龐大而複雜的軍火黑市，頂著漫天炮火追查線索的周正禮才剛有眉目，噩耗卻突然從香港傳來，原來軍火失竊另有內情。《海關戰線》目前正上映中。

▲謝欣穎化身女神黑澤由里，在《愛的噩夢》片中演繹完美女友。（圖／華映）
▲謝欣穎化身女神黑澤由里，在《愛的噩夢》片中演繹完美女友。（圖／華映）
林柏宏、謝欣穎再扮情侶　《愛的噩夢》挑戰床戰演出

廖明毅執導驚悚愛情片《愛的噩夢》，由林柏宏、謝欣穎、項婕如、林艾璇（大元）、吳志慶（大飛）及黃宣共同主演。劇情描述：男子愛上了一個控制狂，熱戀期他都甘心付出，直到另一個女生出現，他才知道原來愛情可以這麼自由。男子在夢中許了一個「換女朋友」的願望，而願望居然成真了！但這是幸福的開始？還是恐怖的到來？《愛的噩夢》7月12日上映。

▲漫威電影年度大片《死侍與金鋼狼》，將於7月24日全台上映。（圖／漫威影業）
▲漫威電影年度大片《死侍與金鋼狼》，兩大英雄驚喜合體。（圖／漫威影業）
漫威大片強攻暑假檔期　《死侍與金剛狼》爆笑互動

薛恩李維執導漫威電影《死侍與金剛狼》，由萊恩雷諾斯、休傑克曼主演。劇情描述：在前作事件的6年後，「死侍」韋德威爾森不再擔任僱傭兵，以一名汽車銷售員的身分過著窮困潦倒的生活。就在此時，時間變異管理局找上門，讓他與另一宇宙的「金鋼狼」羅根共同承擔一項，將改變漫威電影宇宙歷史的重大使命。《死侍與金剛狼》7月24日上映。

▲7月熱門電影。（圖／NOWnews製表）
▲7月熱門電影。（圖／NOWnews製表）

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