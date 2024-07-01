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今日廣場》孫榮富／胖周瑜想「混團」登陸？

▲海基會新任董事長鄭文燦提出「混團」登陸方式引發熱議。（圖／記者朱永強攝，2025.05.16）
▲海基會新任董事長鄭文燦提出「混團」登陸方式引發熱議。（圖／記者朱永強攝，2025.05.16）

文／孫榮富

孫榮富／新黨輿情中心副主任

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就在北京「懲獨」之際，當前海基會新任董事長鄭文燦，胖周瑜提出「混團」的登陸交流方式，受到外界關注。事實上，這個「混團」模式，只是想學三國時代周瑜用計假襲西川真奪荊州一樣，讓「台獨」在兩岸關係上混水摸魚的「借道滅虢」之計。

過去，民進黨黨主席蔡英文讓鄭文燦「臨危受命」挑戰吳志揚，並希望他能像周瑜火燒赤壁，一舉得勝，又鄭文燦身材胖碩，因而得胖周瑜名號不脛而走迄今。所謂「借道滅虢」之計，係在三國大混戰時代之際，東吳周瑜為了要攻取荊州，而欺騙劉備要「借過荊州」協助劉備攻取西川，卻被諸葛亮識破計謀。

現在，胖周瑜提出「混團」的登陸交流方式，就是想利用民間單位或協會團體，做為混入「台獨」政府官員的載體，以達到與對岸進行交流的手段。對此，北京一眼就識破並回應：只要拒不承認九二共識，就不會有兩岸的對話及往來。

試想：將台獨官員「混入」台灣社會一般中性的民間單位或協會團體，其台獨質量就會消失嗎？再者，雖然海基會是民間的基金會，但賴清德的台獨政府會允許海基會董事長鄭文燦，選擇不是「親獨」的民間單位或協會團體，來與對岸進行交流嗎？

賴清德的台獨政府就是堅持走與北京「逆向而行」的路線，就算是由有「胖周瑜」之稱的鄭文燦所提出的「混團」交流構想，北京還是能夠一眼就識破這是賴清德的台獨政府，在兩岸關係上混水摸魚的「借道滅虢」之計。

事實上，「台獨」的混團模式，就是假交流、假對話、假和平。若然，真的成功，就是北京同意或接受台獨工作者賴清德，堅持走台獨的「逆向而行」路線，兩岸關係豈不就被質變為「一中一台」的定位與關係？

因此，將台獨予以「混團」還是台獨。就算「胖周瑜」鄭文燦，想為務實台獨工作者賴清德，營造和平交流的兩岸關係，以爭取台灣民意的更多支持，只能是未實施就宣告失敗，徒勞無功而已。


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