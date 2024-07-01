以行動支持社會公益！經濟部產業園區管理局舉辦公益捐血活動
經濟部產業園區管理局於今(1)日，在楠梓科技產業園區莊敬堂前，舉辦公益捐血活動，在區內企業廠商鼓勵員工踴躍捐血相挺下，共捐出280袋熱血，計7萬cc血量，成果破歷年最高紀錄。
記者黃守作／高雄報導
這項由產業園區管理局、科技產業園區同心會、楠梓科技產業園區日月光半導體製造公司、穎威科技公司、台灣恩智浦半導體公司所發起的公益捐血活動，在產業園區管理局局長楊伯耕、副局長劉繼傳的號召下，加上楠梓科技產業園區廠商的熱情相挺，鼓勵員工踴躍捐血。
產業園區管理局局長楊伯耕表示，經產業園區管理局號召下，有區內的日月光半導體製造公司、穎威科技公司、台灣恩智浦半導體公司等多家廠商共同參與，各企業廠商都提供精美贈品，並發動員工發揮愛心一同加入捐血助人的行列。
產業園區管理局副局長劉繼傳並到現場為捐血者加油打氣，且頒發由高雄市捐血中心出具的感謝狀，給楠梓科技產業園區廠商，以感謝鼓勵員工踴躍捐血。
劉繼傳指出，捐血一袋不僅能救人一命，也能降低自身心臟病的風險，幫助他人的同時，也能照顧、定期追蹤自身健康，是件利人利己的美事，由於捐血是對人類健康事業的貢獻，是對社會公益事業的支持，能夠及時為需要血液援助的病患們帶來寶貴的生命之源，相信每位參與捐血的朋友，都會為自己的善舉感到驕傲和自豪，期望能有更多人參與捐血活動，將愛心發揮到極致，並持續關注社會公益事業，積極參與各種公益活動，為推動社會進步、建設美好社會，貢獻自己的力量。
此一公益捐血活動，共捐出280袋熱血，計7萬cc血量，以行動支持社會公益，以紓解血荒，為需要的人提供援助。