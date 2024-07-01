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新聯盟聯合選秀新加坡球隊不參加！未來怎麼打「主客場」還在討論

▲新聯盟暫代發言人張樹人表示，新加坡球隊不參加本屆聯合選秀，他們的參賽的方式目前還在討論，一切都還沒確定。（圖／新竹御頂攻城獅提供）
▲新聯盟暫代發言人張樹人表示，新加坡球隊不參加本屆聯合選秀，他們的參賽的方式目前還在討論，一切都還沒確定。（圖／新竹御頂攻城獅提供）

記者黃建霖/臺北報導

P.League+和T1兩台灣職籃聯盟的11支球隊確定合併，今年夏天將共同舉辦聯合選秀會，不過另外的新加坡球隊確定不會參加，另外根據新聯盟暫代發言人張樹人的說法，這支球隊的們參賽方式目前還在討論，一切都還沒確定。

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新加坡球隊確定不參加聯合選秀

新聯盟是以過去PLG和T1兩聯盟的球隊為主體，不過也還有一支來自東南亞新加坡球隊參加，不過這支球隊確定本屆不會參加選秀會。張樹人表示：「新加坡球隊他們不會選秀，他們的參賽方式、場館和形式，目前還在討論。」

張樹人說，這支新加坡球隊有簽參賽意願書，球隊建置進度上也大致完成了，但新聯盟還在討論他們要以什麼方式參加，包括是不是使用主客場和他們參加比賽的形式等等，都還未定案。

新聯盟是否12隊開打要打上問號

如此，這個新聯盟將會有12支球隊，體量上可說是相當龐大，要安排賽程相當不容易，而且會出現一個城市有兩支球隊的問題。新賽季到底會不會維持12支球隊參加要打上一個大問號，張樹人說目前還沒討論過具體參賽球隊數字，但目前的共識就是「12隊都擁有權力，因為大家都有參與意願，而共用同一城市作為主場職籃球隊，彼此都有討論，但目前規章上還沒有決定。」。

新聯盟將以「2024聯合選秀會」的名字進行本屆選秀，張樹人坦言在7月15日的選秀大會上，可能新聯盟的正式名稱還不會出爐，「我認為暫時不會那麼快出來，因為這牽涉到聯盟執照等等，名稱可能還需要進一步討論，目前暫時就是用2024聯合選秀會稱呼。」

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