特企／讓AI成為最有力的醫療助力　延攬醫界菁英建立跨國醫學平台

實力堅強的遠距醫療平台 天醫精準健康遠距醫療平台
以打造國際化醫療與養生整合式創新醫療模式為主要訴求，天醫精準健康遠距醫療平台集結國內外中西醫界的醫療專家群，經由高端遠距醫療系統，提供線上線下醫療服務。
目前初期由良醫良政共享平台發起人 轄下中華孫中山協會、中華長樺亞健康國際發展協會、中華樺醫慈善功德會及中華長樺婦幼發展協會等四個協會 與 板橋國泰醫院、新莊益民醫院、新莊長恩藥局旗艦店等線下實體醫療關係企業合作，未來充分整合台灣醫療院所及其他相關國家地區所有人力、物力、財力資源，強強聯手，打造實力堅強的遠距醫療平台—天醫精準健康遠距醫療平台。
天醫精準健康遠距醫療平台4大特點
核心面：結合自有專業健康管理、醫療服務與預防醫學專家群（包括兩百位中西醫師，健康管理師、護理師、藥師、復健師等聯手打造）、天醫精準健康APP與服務平台，是市場上少見由教授級醫療與健康專家群主導的遠距醫療平台。
市場面：天醫精準健康面向全球華人市場，目標是協助會員獲得個人化與家庭式的健康，以及實體醫療照護服務。
技術面：由具備醫院數位化、智慧化、AI化超過二十年實務經驗的捷格科技設計，捷格同時具備電子病歷、醫療影像與智慧醫院等核心技術，並且有美國遠距醫療平台的研發與實務運營經驗，其iCARE平台更是唯一在COVID期間， 單月照顧超過三十多萬人的遠距醫療平台。
未來面：天醫精準健康服務由APP、AI平台、健管服務中心，醫師與專家群所組成，是OMO未來醫院的最具體實踐架構。
天醫精準 AI客制化專家級專屬健康管理
天醫精準健康遠距醫療平台不只是一個App，而是以AI工具客製化健康管理的精準醫療服務，由數百多位各科專業醫師在線上服務，囊括所有醫療資源，由數百位醫療專家組成的健康管理團隊，不僅僅是提供遠距看診，天醫的目標是將健康帶給更多的人，加入天醫精準健康遠距醫療平台App，擁有自己的專屬健康管理團隊，伴隨您到天涯海角，隨時提供大健康產業的服務。
於6月30日所舉辦天醫精準健康遠距醫療平台發佈會活動當天賓客雲集，有近百位醫界相關先進參與之外，與談人包含：前內政部長李鴻源、前衛生署署長楊志良、國防醫學院校友會會長張嘉訓、中心綜合醫院骨科主治醫師暨慈民骨科院長盧異光、捷格科技（股）公司董事長暨台灣智慧醫養產業協會理事長左典修，及兆民法律事務所所長朱兆民…等貴賓，皆出席本場盛會，共同見證醫療與IT產業跨界合作，攜手打造醫療無國界的全新未來。
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