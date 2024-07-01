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王心凌巡演票價狂炒10倍！無預警拋出喜訊　時間點曝光了

▲王心凌巡演結束前，票價已被炒到原價的10倍，也有許多歌迷敲碗加場，因此她宣布將在10月展開新巡演。（圖／天晴娛樂提供）
▲王心凌巡演結束前，票價已被炒到原價的10倍，也有許多歌迷敲碗加場，因此她宣布將在10月展開新巡演。（圖／天晴娛樂提供）

記者朱祖儀／綜合報導

「甜蜜教主」王心凌先前參加陸綜《乘風破浪的姐姐》第三季翻紅，近來「SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」也走過29個城市、累計共32場演出，上週末於青島開唱，迎來「SUGAR HIGH巡演」最終場。為了紀念特別的夜晚，王心凌特地換上全新造型，身穿10公斤重的紅色玫瑰長紗裙登場。但也因為巡演進入尾聲，第一排的位子已經被炒到原價的十倍。不過歌迷別擔心，王心凌也宣布，將把演唱會升級為「SUGAR HIGH 2.0」，全新巡演將在10月開跑！

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甜蜜天后王心凌出道20年，首次在青島開演唱會，而這次來到巡演最終站的青島，她也展現十足誠意，身穿十公斤的紅色玫瑰長裙，從吊台登場演唱〈那年夏天寧靜的海〉，讓全場驚呼「太美了！」而先前在演唱甜蜜代表作〈Da Da Da〉時，本來是由三位合音老師帶動全場，一起在副歌大合唱，後來有男性粉絲開始會在「Da Da Da」的段落，突然站起來跟著唱，再瞬間坐下，演變成「打地鼠」式的歌曲應援，演出片段在影音平台曝光後也掀起一波熱潮。

▲王心凌巡演結束前，票價已被炒到原價的10倍，也有許多歌迷敲碗加場，因此她宣布將在10月展開新巡演。（圖／天晴娛樂提供）
▲王心凌巡演結束前，票價已被炒到原價的10倍，也有許多歌迷敲碗加場，因此她宣布將在10月展開新巡演。（圖／天晴娛樂提供）
為了增加新意，青島站的〈Da Da Da〉，當時應該在台下換裝的王心凌，這次突然驚喜現身舞台，她表示「之前一直在影片裡看到大家，今天巡演最終場一定要和大家一起『Da Da Da』」，因此王心凌換完裝後就提前上台，跟著全場同樂！

歷經32場，走遍29個城市的「SUGAR HIGH巡迴演唱會」，在每一次演出都能創造不同的驚喜感動瞬間，例如：一秒甜心變辣妹的〈Baby Boy〉椅子舞、〈言不由衷〉的應援式回應、〈SUGAR HIGH〉以美少女動漫姿態登場，封神的〈感情用事〉鑽石雨舞台等，還有每一場點歌環節也是粉絲最期待的段落，每場也都在〈羽毛〉、〈第一次愛的人〉、〈當你〉的大型KTV中結束，留下令人難忘的回憶。

從去年9月開始歷經280天的巡演，許多粉絲在演唱會結束後，都會在網路上分享自己與SUGAR HIGH的故事。王心凌在演唱會結束後，也表示「在巡演期間，最重要的是照顧好自己不能生病，印象最深的是每一次亮起的螢光棒，和觀眾們在台下幸福快樂的樣子」，透露出對舞台及粉絲們的熱愛。由於有許多歌迷敲碗加場，因此王心凌也在演唱會結束時，宣佈「SUGAR HIGH 2.0」即將在10月與大家見面的好消息。

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