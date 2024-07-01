全黨護謝國樑！國民黨成立「守護基隆小組」 要先罷免童子瑋
面對公民團體「山海公民拆樑行動」宣布罷免基隆市長謝國樑連署達標，謝國樑與市府團隊今天傍晚緊急赴黨中央展開首次會議。對此，國民黨智庫副執行長凌濤今（1）日強調，國民黨將成立「守護基隆小組」，小組裡包括立法院國民黨團、基隆市議會黨團、黨中央以及基隆市政府，四方聯盟將一起正面迎擊所有民進黨惡意攻擊，其中一項就是針對罷免基隆市議會議長童子瑋。
記者林怡昕／台北報導
凌濤稍早指出，今天會議主要就是在過去一段時間，民進黨排山倒海的用惡意罷免、政治操作方式，讓基隆市政府不能好好地做事，國民黨希望能聽到基隆市民心聲 ，最大的願望就是讓謝國樑在未來好好做事。
凌濤提到，過去民進黨可以說是鋪天蓋地排山倒海各種惡意抹黑、挑毛病，但是謝國樑還是在上任這18個月內，推出了高達20至30項的政績，把過去前基隆市長林右昌的「五大爛尾」好好地收拾，這就是面對基隆市民對他托付最負責任的態度。
凌濤說，面對民進黨介入惡意罷免的行動，國民黨將組成「守護基隆小組」，小組裡包括立法院國民黨團、基隆市議會黨團、黨中央以及基隆市政府，四方聯盟會一起正面迎擊所有民進黨惡意攻擊，還給基隆一個乾淨市政空間。
凌濤提及，接下來整體的主軸就是「護基隆、反惡罷」行動，相關反制行動都在研議中，其中一項就是針對罷免基隆市議會議長童子瑋，如果民進黨持續惡意罷免，在全台灣掀起非常惡質的政治環境，絕對會引起台灣民眾民意最深刻的反抗。