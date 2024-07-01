台鋼雄鷹重傷！日籍投手小野寺賢人右手肘撕裂傷　本季可能報銷

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今年日籍投手在台灣人數不少，除了台鋼雄鷹找了笠原祥太郎、小野寺賢人外，樂天桃猿也找尋了鈴木駿輔這位投手，不過以發展狀況來看，現在只有鈴木還在樂天健康出賽，笠原已經回到日本獨立聯盟發展。
小野寺賢人去年在冬季聯盟冠軍賽表現出色，幾乎整個壓制住日職球員，不過他在中職卻遇到體力上負荷的嚴峻考驗，雖然他在4月10日至5月25日連6場投出至少6局失分在3分內的優質先發演出，但是6月的2場先發內容都不理想，他也因手肘不適向球團回報，如今檢查結果出爐，證實傷勢不輕，必須進行PRP（高濃度血小板血漿）的注射治療。
台鋼雄鷹在已註銷另一名日籍洋投笠原祥太郎，目前洋投陣容為哈瑪星、後勁、雷公和小野寺賢人，但小野寺傳出重大傷情後，勢必要緊急補強。台鋼雄鷹投手統籌教練橫田久則日前已經赴日尋覓新洋投人選，領隊劉東洋表示，「目前還在透過多方管道在尋找新洋投，以先發投手為主。」
富邦補強新洋投 Jack Labosky來自大西洋聯盟
此外，富邦悍將近期也要補強新洋投，來自大西洋聯盟的右投Jack Labosky，有機會在近日來台，富邦悍將5月13日為了註冊新洋投道鉑戈（原樂天桃猿道博格），將戈威士註銷，道鉑戈5月15日對統一獅先發6局拿下勝投，只被擊出4支安打、無失分，但隨即出現手肘不適，至今沒有再出賽，被註銷的戈威士本季也無法再註冊，以致富邦只剩3名洋投。
27歲的右投Labosky在2018年大聯盟選秀會第22輪被光芒選上，但小聯盟生涯開始不久就受到新冠肺炎疫情影響，2022年球季全部取消，2022年曾一度升到3A，只出賽1場就在5月初宣布退休，今年才在獨立聯盟復出，先發10場戰績3勝2敗，防禦率2.92。