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台鋼雄鷹重傷！日籍投手小野寺賢人右手肘撕裂傷　本季可能報銷

▲台鋼雄鷹先發投手小野寺賢人手肘韌帶撕裂傷，本季可能來不及上場提前報銷。（圖／中職提供）
▲台鋼雄鷹先發投手小野寺賢人手肘韌帶撕裂傷，本季可能來不及上場提前報銷。（圖／中職提供）

記者吳政紘/綜合報導

小野寺賢人重傷！中職台鋼雄鷹今天進行上半季最後一戰，卻傳出在先發輪值中擁有不俗人氣的日籍投手小野寺賢人確定右手肘內側副韌帶撕裂，估計要等到10月下旬才能進行復健賽、例行賽確定報銷，對此，台鋼領隊劉東洋指出，球團已積極在尋覓新洋投。快滿26歲的小野寺賢人上半季先發9場累計2勝4敗、防禦率2.31，不過他在6月的2場先發內容都不理想，他也因手肘不適向球團回報，證實傷勢不輕，必須進行PRP（高濃度血小板血漿）的注射治療。台鋼雄鷹投手統籌教練橫田久則日前已經赴日尋覓新洋投人選，領隊劉東洋表示，「目前還在透過多方管道在尋找新洋投，以先發投手為主。」

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小野寺賢人手肘重傷　台鋼要找新洋投

今年日籍投手在台灣人數不少，除了台鋼雄鷹找了笠原祥太郎、小野寺賢人外，樂天桃猿也找尋了鈴木駿輔這位投手，不過以發展狀況來看，現在只有鈴木還在樂天健康出賽，笠原已經回到日本獨立聯盟發展。

小野寺賢人去年在冬季聯盟冠軍賽表現出色，幾乎整個壓制住日職球員，不過他在中職卻遇到體力上負荷的嚴峻考驗，雖然他在4月10日至5月25日連6場投出至少6局失分在3分內的優質先發演出，但是6月的2場先發內容都不理想，他也因手肘不適向球團回報，如今檢查結果出爐，證實傷勢不輕，必須進行PRP（高濃度血小板血漿）的注射治療。

台鋼雄鷹在已註銷另一名日籍洋投笠原祥太郎，目前洋投陣容為哈瑪星、後勁、雷公和小野寺賢人，但小野寺傳出重大傷情後，勢必要緊急補強。台鋼雄鷹投手統籌教練橫田久則日前已經赴日尋覓新洋投人選，領隊劉東洋表示，「目前還在透過多方管道在尋找新洋投，以先發投手為主。」

富邦補強新洋投　Jack Labosky來自大西洋聯盟

此外，富邦悍將近期也要補強新洋投，來自大西洋聯盟的右投Jack Labosky，有機會在近日來台，富邦悍將5月13日為了註冊新洋投道鉑戈（原樂天桃猿道博格），將戈威士註銷，道鉑戈5月15日對統一獅先發6局拿下勝投，只被擊出4支安打、無失分，但隨即出現手肘不適，至今沒有再出賽，被註銷的戈威士本季也無法再註冊，以致富邦只剩3名洋投。

27歲的右投Labosky在2018年大聯盟選秀會第22輪被光芒選上，但小聯盟生涯開始不久就受到新冠肺炎疫情影響，2022年球季全部取消，2022年曾一度升到3A，只出賽1場就在5月初宣布退休，今年才在獨立聯盟復出，先發10場戰績3勝2敗，防禦率2.92。


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