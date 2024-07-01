啦啦隊女神死會！Mika深夜緊黏帽T男 住處藏「熱戀證據」早被挖
Mika蜜卡登為職籃台新戰神啦啦隊「Taishin Wonders」成員，甜美笑容宛如發電機，擁有超高人氣，加盟職棒樂天桃猿專屬啦啦隊「樂天女孩」後，依舊人氣不斷攀升，日前傳出女神死會消息，被週刊拍到深夜和一名身穿帽T的男子一同會合返家，讓大批粉絲心碎滿地，但事實上，先前Mika就被抓包家裡擺放遊戲片、色情片，引發瘋猜是在和男友同居。對此，《Nownews今日新聞》記者進一步詢問經紀人，對方也回應了。
記者吳昕蓓／綜合報導
根據《時報周刊CTWANT》報導，Mika被目擊和「Taishin Wonders」的隊友甜心一起下班，離開台大體育館，兩人還在門口和粉絲們合影，接著才和另一名成員俐蓁搭計程車離開，沒想到路途中，又有一名男子上車，接著一行人抵達餐酒館，男子跟在女孩們身後，幫忙Mika拉行李箱，又為俐蓁拿手提包，當場化身工具人。
凌晨1點多，大家離開餐酒館，啦啦隊員們已經換上便服，在女孩們聊天時，Mika便脫隊和男子到路邊等車，由另一名長髮女性友人和他們一同上車，兩人也十分有默契坐在後座，接著計程車又開往信義區，他們來到娛樂會所續攤，直到凌晨2點多，Mika和男子與其他友人道別，一起搭車離開，回到新北市的住處，兩人的關係不言而喻。
先前Mika在張立東網路頻道「東東隆咚鏘」上被開箱住處，她的電視櫃上放了遊戲片、色情片，張立東詢問：「這應該是前男友的吧？」但Mika僅回應那不是自己的，又被發現衣物間裡有制服、女僕裝、籃球等物品，讓張立東忍不住直呼：「我看妳怎麼掰！」當時她解釋制服是為了拍攝，籃球則是自己會運動，強調沒有和球星交往，但粉絲已經在猜測Mika早已死會。對此，《Nownews今日新聞》記者進一步詢問經紀人，對方表示，因為Mika才剛加入樂天女孩，對此事並不清楚，但球團不會干涉女孩們的感情生活。