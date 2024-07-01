內幕／藍打「市政牌」全黨護謝國樑　嚴防罷免藍委骨牌效應發酵

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眼見「罷樑行動」恐成國民黨立委罷免潮的最後一道防線，國民黨中央緊急組成專案小組，和謝國樑市府團隊對接展開「固樑行動」反制，今天謝國樑親自出席在黨中央的首次會議，商討後續如何轉守為攻。
據了解，國民黨組成「守護基隆小組」，由國民黨秘書長黃健庭統籌，本次在黨中央會議共有10多人參與，包含國民黨主席朱立倫、立院系統許宇甄、謝市府團隊、基隆地方議員等人與會，約莫商討快一個小時才有結論。
凌濤也在會後轉述時提及，謝國樑在上任這18個月內，推出了高達20至30項的政績，把過去前基隆市長林右昌的「五大爛尾」好好地收拾。似乎意味未來將打「市政牌」，替謝國樑翻轉形象。
與會人士透露，謝國樑在會中心情看似沒太大影響，神情輕鬆、心情很自在，也有信心基隆市民對他的支持，相當欣慰終於可以回歸市政討論。在四方聯盟中，未來基隆的國民黨立委林沛祥會來幫忙，基隆市議員也會一起作戰，黨中央則協助政治攻防的即時回應。
對於未來「轉守為攻」策略，與會人士強調，罷免基隆市議會議長童子瑋為討論事項之一，開記者會、宣講都將是策略選項，且每週都將不定期針對事態的發展開會。
謝國樑2022年上任至今一年多，身陷Gogoro電動車政見、強拆NET爭議，再到被公民團體發動罷免，民進黨政治鑿痕明顯，面對未來民進黨恐傾全黨力助攻罷免。黨內人士分析，地方上對於罷免案有兩種氛圍，一種是看熱鬧心態，而另一種，也是大多數的選民的心態，正是厭倦政治紛擾，尤其不滿外地人把小事擴大渲染，鼓吹仇恨，「雖然鼓吹仇恨是很有用的選舉方式，但是選舉不是才剛過嗎？在地人很討厭這種事。」
黨內人士強調，這一戰非常關鍵，民進黨把謝國樑當成祭旗，如果連謝國樑都倒下，那麼接下來包含新竹市長高虹安，藍營議員、區域立委都躲不掉，罷免骨牌效應不容小覷，國民黨、民眾黨勢必都要全黨熱戰應對。