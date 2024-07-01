誰說高雄是無情城市！台鋼半季達全年銷售目標　劉東洋點3大關鍵

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劉東洋表示，季初預期首個球季主場平均票房約為5000人，但上半季澄清湖球場的進場人數已經突破6000人次，「票房超乎預期，突破6000人是很不錯的成績，這代表台鋼的在地經營見效。」
台鋼球團認真經營高雄市場，「鷹HOUSE」商品專賣店銷售額持續成長，來客數也相當穩定。劉東洋指出，「半個球季就達成全年目標，這樣的成績讓我們非常振奮，證明南部市場是有潛力的，只要用心經營，還是能得到認同。」
不是來高雄過水！ 台鋼獲認同的3大關鍵
多年來，高雄常被冠上「無情城市」的臭名，劉東洋認為，獲得在地鄉親的認同是球隊票房開紅盤的關鍵，「我們不是來高雄過水的，而是全心全意耕耘、下功夫在這裡扎根。」
劉東洋指出，一般來說新球隊最怕三件事：第一，怕沒有球星，「我們透過各種方式來塑造球星，包括農場培養的狀元曾子祐、擴編選秀補進的陳文杰，還有從旅日回歸的『金牌大王』王柏融，以及高關注度的洋將魔鷹。」
第二，怕戰績太差。劉東洋表示：「新球隊戰績預期不會太好，但也不能太差，否則會把球迷嚇跑。台鋼維持住了勝率，比賽內容不會是一面倒，展現出與對手抗衡的能力。我們的目標是打造有競爭力的球隊，擁有與對手抗衡的能力，才能留住球迷。」
最後，也是最重要的，就是在地化經營，劉東洋說：「我們要繼續努力，在地化經營已經有成效，但未來要繼續成長，還要深入扎根。」他也提到，台鋼雄鷹設有棒球振興部門，仿效日職模式，從今年下半季開始就會走入基層學校，做好基礎工作。