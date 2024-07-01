歐陽妮妮求婚現場遭歐陽龍「嘴對嘴」親吻！粉絲不忍直視：太噁了
28歲的歐陽妮妮日前答應了穩交5年的35歲男友張書豪的求婚，而張書豪單膝下跪，給歐陽妮妮浪漫的求婚儀式也被網友讚爆，不過也有粉絲發現歐陽妮妮在儀式進行時，爸爸歐陽龍竟然捧著愛女的臉蛋狂親，甚至還與她嘴對嘴親吻，讓網友嚇壞喊：「太噁了吧！」
記者施以慧／綜合報導
而這場在求婚儀式當中的插曲，就發生歐陽妮妮進場時，手捧鮮花沿路接受祝福，而身為父親的歐陽龍在這過程中竟依依不捨地捧著女兒的臉狂親，從臉頰、鼻子、額頭，甚至還親吻女兒的「嘴唇」，沒想到遭到網友砲轟。
網友在Threads上發文，「看到歐陽妮妮被求婚的影片，她爸嘴對嘴的親她，我真的OMG，太噁了 我不行！」不過事後該名網友也強調，「「個人沒辦法接受而已，勿戰。」不過也有部分網友力挺表示：「嘴對嘴親好可怕，而且女兒都這麼大了」、「我特地去看了真的，親了一下嘴後來瘋狂親臉」、「好恐怖！！ 無法接受」、「現在很多爸媽都嘴對嘴親小孩，我個人也是無法接受」、「終於有人跟我一樣，嘴對嘴真的不行，而且還一直親連續的，從嘴親到眼睛旁邊。」
歐陽龍與女兒親嘴的話題熱度持續延燒，網友看法相當兩極，不少人認為有些地方可以親，但親吻嘴唇就越界了，甚至有網友認為歐陽龍這是在向張書豪「宣示主權」，但也有人認為只要歐陽妮妮沒有介意，歐陽龍的舉動就不構成問題。