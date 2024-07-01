魏嘏雋求婚鄭麗媛：我要讓大家知道妳是我的！《畢業》粉絲全哭了

我是廣告 請繼續往下閱讀
大結局中，鄭麗媛決定重拾夢想，魏嘏雋支持她的決定並下跪送上戒指求婚，他霸氣說：「我可以等妳，但我要讓大家知道妳是我的！」超甜情節助漲收視率飆到7.3%，榮登韓國當地無線與綜合頻道同時段冠軍寶座，不少網友表示：「真的太甜了」、「一起努力完成夢想、突破困難，現實中有這種戀愛嗎」、「只能再刷一次太喜歡這種戀愛」、「過程好苦但最後好幸福」。
劇中兩人祕密談起「社內戀愛」，轉折點在鄭麗媛飾演的王牌國文名師「徐慧真」捲入同業紛爭與公司內鬥，兩人戀情無預警遭曝光，八卦一發不可收拾，甚至傳出當年慧真就在勾引未成年學生李俊豪的謠言，讓原本自信滿滿的俊豪也禁不住打擊，在補習班院長面前崩潰痛哭，「我好害怕...老師她一輩子累積的成就，在一夕之間崩毀...」。
《畢業》看點還有升學意識過高的韓國教育，將補習文化與補教業生態描繪的淋漓盡致，補教界的明爭暗鬥猶如精彩商戰，讓觀眾看得嘖嘖稱奇、直呼過癮。劇中2人戀愛關係曝光後，補習班副院長看準旗下老師會覺得委屈而忿忿不平的心理，故意煽風點火：「你們不是還同居嗎？」謠言讓俊豪失去理智，在辦公室火爆對罵。
更可怕的是學生家長，集體衝到補習班堵慧真，質疑她的教材無法幫助學生成績進步，當慧真解釋是想培養學生平時缺乏的閱讀能力時，學生家長當面嗆聲：「妳因為下流骯髒的私生活，懶得研究教學，也不想管理學生，就把錯都推到我們身上嗎？這麼厲害才會去勾引年輕學生嗎？」等學生家長離開才躲在教室偷哭的慧真，讓不少網友看了心疼：「謠言真的是最可怕的武器」、「慧真俊豪哭我也跟著哭」、「演員真的都演得太好了，故事應該要再拍長一點」。《畢業》全16集可至Hami Video收看。