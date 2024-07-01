《順風婦產科》美月結婚「義燦帥氣現身」！淚喊：以前是她保護我
南韓女星金成恩過去以童星出道，曾在1998年演出鄉土劇《順風婦產科》朴美月一角，可愛的演技至今歷歷在目，而當時年僅7歲的她如今也長大成人，現年33歲的她近期甜嫁圈外男友，並在昨（30）日於首爾舉辦婚禮，身穿一襲平口緞面白色禮服的她，看起來格外美麗動人，還露出甜美笑容勾著新郎步入禮堂，幸福感滿滿。而過去曾出演《順風婦產科》金義燦一角的金成敏也到場給予祝福，還談起該劇劇情，淚灑現場並喊話新郎要他好好照顧金成恩：「以前都是美月保護我，而現在我該放手了。」讓全場動容。
記者施以慧／綜合報導
金成敏談起當年金成恩牽著媽媽到的手來到《順風婦產科》片場的模樣：「隨著時間流逝，那時候牽著媽媽的手來到拍攝現場的小女孩，現在已經從20歲長大到30歲。」由於金成敏4年前也在同個場合舉辦婚禮，如今再次踏進禮堂，是為了金成恩的婚禮，他坦言對他來說意義更加重大。
金成敏也感性說到非常感謝金成恩，「那時候我很酷地答應了婚禮祝詞我來講，但其實要說什麼話，我苦惱了很久，在妳這麼重要的日子，把祝詞工作交給我，雖然還做得不夠好，但我很感謝也會努力做好的。」
金成敏還說起當年回憶：「我們一起度過的時間，對我來說真的是很棒的回憶，有心累的時候也有開心的時候。」也不忘向新郎喊話：「我們家成恩是很好的人，很常假裝沒受傷、裝得很酷，但其實是常常會受傷的人，希望你在旁邊好好照顧她，小時候我守護了成恩，不對，是美月保護我才對，而現在我該放手了，請你照顧好她。」催淚祝福讓人想起《順風婦產科》當年戲劇裡的內容，金義燦被弄哭時，朴美月總是率先跳出來保護他的劇情，讓人感動落淚。