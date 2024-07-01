拉不拉多成功抗癌！醫院暖心舉辦「畢業典禮」　牠大口吃出院蛋糕

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影片迅速在網路上引起關注，吸引了超過百萬觀眾。許多網友紛紛留言，對醫療團隊表示敬意，並為Dandar的健康和幸福感到欣慰。這段溫馨故事不僅展現了對待寵物的愛和尊重，也凸顯了醫護人員的專業和關懷。
@brennastoutwere so proud of him, we love you dunder!!! #birdsofafeather #weshouldsticktogether #dog #dogsoftiktok #goldenretriever #englishcreamgoldenretriever #cute #viral #fyp #cutedog #dogtok #cancerfree #doglove #crying
♬ Birds of a feather - 𝖒𝖊𝖌𝖆 𝖊𝖆𝖗𝖙𝖍𝖑𝖎𝖓𝖌
這樣的美好時刻，不僅讓Dandar的主人感激萬分，也深深觸動了全球許多網友的心，紛紛留言回應，「我的狗狗也是罹癌走的，因此很高興Dandar能戰勝病魔」、「拜託主人轉達給Dandar，在網路上有超過百萬人為他感到驕傲」、「恭喜Dandar迎接嶄新的狗生，接下來的日子要快樂玩耍哦」、「看看牠的笑容，真的感謝醫療團隊根除了Dandar的病魔」。