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拉不拉多成功抗癌！醫院暖心舉辦「畢業典禮」　牠大口吃出院蛋糕

▲加州的一家動物醫院為了慶祝拉不拉多Dandar，撐過了艱苦的化療治療，特別為牠舉辦了一場「畢業典禮」。（圖／取自Tiktok@brennastout）
▲加州的一家動物醫院為了慶祝拉不拉多Dandar，撐過了艱苦的化療治療，特別為牠舉辦了一場「畢業典禮」。（圖／取自Tiktok@brennastout）

記者潘毅／綜合報導

當動物權益成為社會關注焦點，狗狗的生活也變得更加充滿溫暖和意義。最近，位於加州的一家動物醫院為了慶祝一隻患者拉不拉多Dandar，撐過了艱苦的癌症化療療程，特別為牠舉辦了一場「畢業典禮」，溫馨畫面也讓超過百萬網友被暖翻了。

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▲醫院的工作人員寫給Dandar的信。（圖／取自Tiktok@brennastout）
▲醫院的工作人員寫給Dandar的信。（圖／取自Tiktok@brennastout）
這個特別的「畢業典禮」上，Dandar戴上了一頂可愛的學士帽，醫療團隊精心準備了卡片和蛋糕，向這位小勇士致敬，象徵Dandar正式從病痛與治療生活畢業。這段溫馨時刻被主人分享在TikTok上，畫面中Dandar戴著領巾和學士帽，大口吃著為狗狗特製的畢業蛋糕，與主人共享歡樂時光，整個廠景充滿感動與歡笑聲。

影片迅速在網路上引起關注，吸引了超過百萬觀眾。許多網友紛紛留言，對醫療團隊表示敬意，並為Dandar的健康和幸福感到欣慰。這段溫馨故事不僅展現了對待寵物的愛和尊重，也凸顯了醫護人員的專業和關懷。

這樣的美好時刻，不僅讓Dandar的主人感激萬分，也深深觸動了全球許多網友的心，紛紛留言回應，「我的狗狗也是罹癌走的，因此很高興Dandar能戰勝病魔」、「拜託主人轉達給Dandar，在網路上有超過百萬人為他感到驕傲」、「恭喜Dandar迎接嶄新的狗生，接下來的日子要快樂玩耍哦」、「看看牠的笑容，真的感謝醫療團隊根除了Dandar的病魔」。

▲康復的Dandar開心吃著特製蛋糕。（圖／取自Tiktok@brennastout）
▲康復的Dandar開心吃著特製蛋糕。（圖／取自Tiktok@brennastout）

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