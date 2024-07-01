金曲獎收視出爐！張秀卿熱舞73萬人搶看　MC HotDog被消音也輸她

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典禮頒獎橋段的平均最高收視率為3.36％，落在劉清池獲頒「特別貢獻獎」並上台領獎致詞時，共72萬9000人搶看；同樣收視3.36％落在高捷、黃奇斌頒發「最佳台語專輯獎」，共72萬8000人收看；第三高收視3.35％，則是黃妃奪下「最佳台語女歌手獎」上台領獎致詞時，共72萬8000人收看。
蘇明淵獲得「最佳台語男歌手獎」時，收視率也有3.33％，共72萬2000人收看；主持人Lulu黃路梓茵化身導遊介紹評審團時，收視率則有3.17％，共68萬7000人收看。
表演節目以「吉那罐子」楊淑喻、張秀卿的客語、台語雙語表演《把燈關上》、《辣妹駕到》最吸睛，收視高達3.37％，吸引73萬2000人觀看；次高收視3.27％落在日本團體「生物股長」的《Blue Bird》、《SAKURA》表演，吸引71萬人觀看；第三高收視3.12％落在家家演唱的組曲《DIMA》、《我在那邊唱》，共有67萬7000人收看，第四高收視3.08％則是今年的金曲歌王MC HotDog熱狗的《她的眼光》、《約翰屈伏塔》、《髒藝術家》演唱橋段，共有66萬8000人收看，而洪佩瑜帶來的組曲《沙文》、《污漬》、《Fix You》收視率也有3.03％，共65萬8000人收看。
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