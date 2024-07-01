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金曲獎收視出爐！張秀卿熱舞73萬人搶看　MC HotDog被消音也輸她

▲第35屆金曲獎收視率出爐，楊淑喻、張秀卿的表演，是最多觀眾收看的橋段。（圖／台視）
▲第35屆金曲獎收視率出爐，楊淑喻、張秀卿的表演，是最多觀眾收看的橋段。（圖／台視）

記者陳雅蘭／綜合報導

2024年第35屆金曲獎已於上週六（6／29）圓滿落幕，最高收視率為「吉那罐子」楊淑喻、張秀卿《把燈關上》、《辣妹駕到》的表演，以3.37％打敗日本團體生物股長的3.27％，以及家家的表演3.12％，就連麥克風被消音的歌王「MC HotDog熱狗」，表演也只有3.08％收視率、位居第四名，慘被擠出前三名榜單。

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▲熱狗擔任金曲獎演出嘉賓，碰上麥克風出包。（圖／台視提供）
▲熱狗擔任金曲獎表演者，麥克風出包的橋段，成為觀眾津津樂道的話題。（圖／台視提供）
這次電視頻道的平均收視率為2.78％，有效平均收視率2.72％，雙雙位居當日全國收視第一，分眾收視率以「35歲至49歲的女性」4.84％最高，次高4.53％則是「30歲至49歲的女性」。

典禮頒獎橋段的平均最高收視率為3.36％，落在劉清池獲頒「特別貢獻獎」並上台領獎致詞時，共72萬9000人搶看；同樣收視3.36％落在高捷、黃奇斌頒發「最佳台語專輯獎」，共72萬8000人收看；第三高收視3.35％，則是黃妃奪下「最佳台語女歌手獎」上台領獎致詞時，共72萬8000人收看。

蘇明淵獲得「最佳台語男歌手獎」時，收視率也有3.33％，共72萬2000人收看；主持人Lulu黃路梓茵化身導遊介紹評審團時，收視率則有3.17％，共68萬7000人收看。

表演節目以「吉那罐子」楊淑喻、張秀卿的客語、台語雙語表演《把燈關上》、《辣妹駕到》最吸睛，收視高達3.37％，吸引73萬2000人觀看；次高收視3.27％落在日本團體「生物股長」的《Blue Bird》、《SAKURA》表演，吸引71萬人觀看；第三高收視3.12％落在家家演唱的組曲《DIMA》、《我在那邊唱》，共有67萬7000人收看，第四高收視3.08％則是今年的金曲歌王MC HotDog熱狗的《她的眼光》、《約翰屈伏塔》、《髒藝術家》演唱橋段，共有66萬8000人收看，而洪佩瑜帶來的組曲《沙文》、《污漬》、《Fix You》收視率也有3.03％，共65萬8000人收看。

▲日本樂團生物股長金曲獎演出被讚爆。（圖／台視提供）
▲日本樂團「生物股長」在金曲獎的演出，成為收視率第二高的橋段。（圖／台視提供）

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