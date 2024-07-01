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金曲獎因「熱狗消音事件」慘遭炎上　台視出面道歉！曝光真凶是他

▲熱狗在金曲獎頒獎典禮表演時麥克風慘遭消音，今（1）日主辦單位台視出面致歉，並公布造成疏失的真凶。（圖／NOWnews攝影中心）
▲熱狗在金曲獎頒獎典禮表演時麥克風慘遭消音，今（1）日主辦單位台視出面致歉，並公布造成疏失的真凶。（圖／NOWnews攝影中心）

記者施以慧／綜合報導

第35屆金曲獎頒獎典禮日前在小巨蛋盛大舉行，不過卻爆出不少爭議，不只身為典禮主持人的Lulu黃路梓茵在台上大唱洗腦神曲〈蘑菇濃湯〉被罵翻，甚至在MC HotDog熱狗演唱時，麥克風還一度故障失去聲音，讓熱狗被迫中斷演出，而主辦單位台視今（1）日也發出聲明，強調是現場工作人員出錯。

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還原熱狗演出的整段過程，不僅唱到一半音響大出包，麥克風直接消音，甚至在工作人員協助更換了麥克風後也一樣沒聲音，熱狗最後只好下跪求觀眾再給1次機會，最後才順利完成表演，事後接受媒體訪問時還笑稱：「沒想到剛才那樣情況，我快尿褲子，這是演出現場事故。」而熱狗後續不忘幽默補充：「有時觀眾看現場，就是想看歌手失誤、出糗，歌手唱跟CD一樣幹嘛到現場，我想剛才的場面是金曲獎百年難得一見的現場。」

▲MC HotDog熱狗演出遇到麥克風出包，官方卻上傳剪輯後的版本，網友酸「最佳剪輯獎」。（圖／台視提供）
▲MC HotDog熱狗演出遇到麥克風出包。（圖／台視提供）
而主辦單位台視也對此做出回應，表示：「成音工程設備委由『穩立舞台音響燈光工程有限公司』負責，6月29日當晚頒獎典禮演出前，經穩立工作人員檢查麥克風電量為滿格，但在演出開始時，即發現聲音無法傳輸，因此立即啟用備援麥克風，卻因現場工作人員將備援麥克風編號回報錯誤，導致現場音控人員未能正確操作相對應之音軌，致使現場成音出現異常。」坦言錯誤是現場工作人員的疏失，並向大眾致歉。

▲熱狗演出被中斷後，哀求觀眾再給他1次機會。（圖／NOWnews攝影中心）
▲熱狗演出被中斷後，哀求觀眾再給他1次機會。（圖／NOWnews攝影中心）
以下為台視聲明稿全文：

一、「第35屆金曲獎頒獎典禮」轉播工程作業龐雜，融合國內各專業協力廠商共同參與，其中成音工程設備委由「穩立舞台音響燈光工程有限公司」負責，6月29日當晚頒獎典禮演出前，經穩立工作人員檢查麥克風電量為滿格，但在演出開始時即發現聲音無法傳輸，因此立即啟用備援麥克風，卻因現場工作人員將備援麥克風編號回報錯誤，導致現場音控人員未能正確操作相對應之音軌，致使現場成音出現異常，雖經及時改善補救但仍造成遺憾。

二、 本公司為本屆金曲獎承辦單位、責無旁貸，已於第一時間向演出嘉賓MC HotDog熱狗表達歉意，並詳細說明事件原委，也感謝MC HotDog熱狗的諒解。

三、 為確保典禮順利進行，本公司事前均嚴格要求穩立公司及現場音控人員，對於每組表演嘉賓的麥克風在彩排時進行各項設定，每位表演嘉賓的麥克風皆為專用且無重複，完全符合正式演出所需之 設定，為因應突發狀況亦有備援麥克風。

四、 《金曲獎頒獎典禮》為華語流行音樂界最大盛事，本公司去年 (112年)12月即著手規劃，全體工作團隊全力以赴，更感謝許多國內外幕前幕後音樂人排除萬難、共襄盛舉。針對本起事件，本公司未來在大型典禮轉播作業設備調配及事前檢查將更加嚴謹，對於協力廠商更將嚴加篩選，避免類似事件再次發生。

五、 針對各界對「第35屆金曲獎頒獎典禮」製播之批評及建議，本公司將虛心檢討，並做為未來承辦相關活動改進之參考，也感謝各界的支持及指教。

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